Djelimično usvojena žalba Pajović i Jerkov

Gospođa Nataša Pajović i gospođa Kristina Jerkov podnijele su žalbu povodom članka ”Trebalo je u glavu”, objavljenog u Vijestima 16. maja 2018. Podnositeljke žalbe smatraju da je u tekstu prekršeno više načela Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG). Iako u žalbi pominju samo smjernicu 1.1 koja se odnosi na opšte standarde, iz žalbe je jasno da nalaze prekršenim i smjernicu 1.2 koja se odnosi na tačno, cjelovito i izbalansirano izvještavanje, kao i načelo 2 koje obavezuje novinare da glasine i pretpostavke moraju nedvosmisleno označiti kao takve.

Do povrede ovih načela je došlo tako što je, prema mišljenju žaliteljki, neprovjerena informacija o razgovoru u redakciji Dnevnih novina, čije su one novinarke, objavljena u predmetnom članku, a da ih niko iz Vijesti nije kontaktirao kako bi provjerio ovu informaciju već da je “na osnovu kuloarskih, kafanskih, neprovjerenih priča” objavljen tekst kojim je ugrožena njihova reputacija, lični i profesionalni integritet i bezbijednost.

Nakon medijacije koja nije imala pozitivan ishod odlučila sam da žalbu djelimično usvojim jer smatram da je došlo do kršenja smjernice 1.2. time što nije konsultovana ”druga strana”, što je rezultiralo necjelovitim i jednostranim izvještavanjem, kao i do smjernice 2.1 koja se odnosi na obavezu razlikovanja činjenica i komentara novinara. Ne slažem se sa stavom podnositeljki žalbe da je došlo do kršenja smjernice 1.1 Opšti standardi.

Obrazloženje

Gospođa Nataša Pajović i gospođa Kristina Jerkov podnijele su žalbu povodom članka ”Trebalo je u glavu”, objavljenog u Vijestima 16. maja 2018. Podnositeljke žalbe smatraju da je u tekstu prekršeno više načela Kodeksa novinara i novinarki Crne Gore (KNCG). Iako u žalbi pominju samo smjernicu 1.1 koja se odnosi na opšte standarde, iz žalbe je jasno da nalaze prekršenim i smjernicu 1.2 koja se odnosi na tačno, cjelovito i izbalansirano izvještavanje, kao i načelo 2 koje obavezuje novinare da glasine i pretpostavke moraju nedvosmisleno označiti kao takve. Do povrede ovih načela je došlo tako što je, prema mišljenju žaliteljki, neprovjerena informacija o razgovoru u redakciji Dnevnih novina, čije su one novinarke, objavljena u predmetnom članku, a da ih niko iz Vijesti nije kontaktirao kako bi provjerio ovu informaciju već da je “na osnovu kuloarskih, kafanskih, neprovjerenih priča” objavljen tekst kojim je ugrožena njihova reputacija, lični i profesionalni integritet i bezbijednost.

Nakon zahtjeva za dopunu žalbe žalba je dopunjena u skladu sa Poslovnikom o radu zaštitnika prava čitalaca Vijesti (Poslovnik) i prosljeđenja uredništvu na izjašnjenje. Uredništvo se o navodima žalbe izjasnilo na sledeći način:

”Suština članka je da je Olivera Lakić prijavila tužilaštvu saznanja za koja ima dokaze, tražeći da se ispita da li Pajović i Jerkov znaju nešto o napadu na nju, kako jedna od njih navodno zna “da je (Lakić) pucala u sebe u dogovoru s nekim”, i zašto opravdavaju napad na nju a jedna tvrdi da je “trebalo u glavu a ne u nogu”. Lakić nije prijavila, niti su “Vijesti” objavile druga saznanja na istu temu, već su prijavljene i objavljene samo one za koje postoje dokazi”.

Uredništvo insistira na tome da nisu objavljene ”neosnovane optužbe na račun drugih” već ističu sledeće: ”Lakić je za svoje tvrdnje u prijavi dostavila dokaze koje ima, po kojima tužilaštvo postupa, što znači da je na osnovu tih dokaza utvrdilo da postoji osnov sumnje da su žalilje rekle to za šta ih je Lakić prijavila. (...) Cilj objavljenih osnovanih optužbi u članku nije “da ugrozi reputaciju tih osoba”, već da počne javno demaskiranje organizovanih priča da su gotovo sve napade na svoju redakciju, ljude i imovinu, “Vijesti” same režirale kako bi se predstavile žrtvom ili naudile vlasti ili jednom njenom dijelu. Dodatno, uredništvo je zahtijevalo i da se kao sastavni dio odgovora tretira i stav urednika objavljen u tekstu ”Zašto ne pišem Hanu?”

Saglasna sam sa argumentacijom uredništva da u ovom dijelu nije bilo kršenja načela KNCG. Smatram da cilj objavljivanja teksta koje podnositeljke žalbe smatraju spornim nije bila povreda njihovog dostojanstva i ugleda, već objavljivanje informacija od javnog interesa, pa tako nije prekršena smjernica 1.1 Opšti standardi KNCG.

Istovremeno, nalazim da je u prvom pasusu teksta došlo do povrede načela 2, smjernice 2.1, odnosno do nerazlikovanja komentara i činjenica sledećom formulacijom:

”Urednica hronike Dnevnih novina, Nataša Riso Pajović i novinarka tog lista Kristina Tina Jerkov, moraće višoj državnoj tužiteljki Suzani Milić da ispričaju što znaju o ranjavanju Olivere Lakić, ali i zbog čega opravdavaju napad, a jedna od njih navodno smatra da je novinarka “Vijesti” trebalo da dobije metak u glavu, a ne u nogu.”

Iako je, u cjelini uzev, iz teksta jasno da je riječ o informacijama dobijenim od jednog izvora, svjedoka razgovora koji se odvijao u redakciji Dnevnih novina, u prvoj rečenici teksta se kao činjenica iznosi da novinarke o kojima je u članku riječ opravdavaju napad na koleginicu Lakić. Ovim je prekršeno načelo 2, smjernica 2.1 koja se odnosi na obavezu razlikovanja činjenica od komentara. U najmanju ruku, na samom početku je trebalo da stoji ‘navodno’.

Na optužbu podnositeljki žalbe da nije konsultovana druga strana, uredništvo je odgovorilo:



”Zašto nismo prije objavljivanja članka kontaktirali žalilje? Da smo ih pozvali, postojala je mogućnost, da se o našoj temi objave priče na televizijama i portalima koji su dio propagandne režimske mašinerije, gdje bi iskrivili činjenice i suštinu onoga što je prijavljeno i što smo objavili i onoga što je bio cilj članka. To se upravo i dogodilo nakon štoje objavljen sporni im članak u “Vijestima”. Takođe, naglašavaju da su stavove podnositeljki žalbe ”uredno (smo) objavili narednog dana, kako to nalaže zakonsko i etičko pravo na ispravku ili odgovor.”

Nisam saglasna sa stavom uredništva da ovim nije povrijeđeno načelo 1, smjernica 1.2 KNCG, upravo suprotno – na ovaj način došlo je do necjelovitog i jednostranog izvještavanja o izuzetno važnoj temi koju valja tretirati sa posebnom pažnjom i uz poštovanje najviših etičkih standarda. Jasno je da je vijest ”brzo kvarljiva roba”, ali je isto tako jasno da je ”svježina vjesti” u ovom slučaju, bila preča od poštovanja načela KNCG. Ispravna odluka da sjutra dan objave odgovor i jedne i druge novinarke ne znači da u prethodnom tekstu koji je predmet ove žalbe nije došlo do kršenja smjernice 1.2 KNCG.

Iz navedenih razloga odlučila sam da žalbu usvojim u pogledu kršenja smjernica 1.2 i 2.1 KNCG.

Paula Petričević

Ombudsmanka ND Vijesti

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (1 glasova)