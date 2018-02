Djelovi više opština bez struje

Djelovi više opština biće nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila bez struje će biti od osam do 18 sati.

Na području Podgorice nova brojila će biti ugrađivana u Golubovcima, Botunu i Berima.

U Herceg Novom nova brojila dobiće Trg Mića Pavlovića, Hercega Stjepana i Maršala Tita, kao i ulice Marka Vojinovića, Njegoševa, Marka Cara, Kralja Tvrtka, Luke Matkovića, Save Kovačevića i Belavista.

U Podgorici će zbog planiranih radova na mreži bez struje, od devet do 13 sati, ostati Dušići, Kodra, Sukuruć, Lekovići, Vladne, Vranj i Dubrava, a od osam do 18 sati Vuksanlekići, Sukuruć, Kodrabudan, Dreševići i Podhum.

Na Cetinju će, od deset do 15 sati, bez električne energije ostati Belvederska, Islandska, Vučedolska i Petrovgradska ulica, od devet do 15 sati Lipovik, Dujeva, Čukovići i Zaječina, a od sedam do 16 sati i 30 muinuta Žabljak Crnojevića, Dodoši, Kraće Do, Šinđon, Meterizi, Kokošice, Dobrska Župa, Đalci, Češljari, Gospoštine, Pipac, Cerov Pod, Jankovića Krš, Rvaši, Drušići, Prevlaka, Karuč i Bobija.

U Nikšiću, od deset do 15 sati, bez struje će biti Ozrinići i Bršno, a u Budvi od devet do 14 sati Lapčići, Pobori, Gornji Pobori, Duletići, Stanišići i Brajići.

U Herceg Novom će bez električne energije, od devet do 14 sati, ostati Zelenika, odnosno dio područja kod mosta, a od devet do 13 sati Kamenari.

U Kotoru će bez struje, od deset do 13 sati, biti Krivošije (Ledenice), a od deset do 12 sati su mogući povremeni prekidi korisnika koji se napajaju sa trafostanice Školski centar.

U Gusinju od devet do 14 sati i 30 minuta bez struje će biti kratkotrajno dalekovod Gusinje (Grebaje, Kačanik i Dolja), dok u Andrijevici od devet do 14 sati i 30 minuta električnu energiju neće imati Peovac, Kuti i dalekovod Konjuhe.

U Plavu će, od devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje biti ulica Šabovića i Ribarska, a u Beranama, u istom terminu, Lokve i kratkotrajno dalekovod Luge.

U Rožajama struju, od devet do 14 sati i 30 minuta, neće imati Biševo, Kačapore, Kurbardovići, Bać, Murići, Jablanica, Đuđevići i Repetitor, kao i Kajevići, Pripeč, Dračenovac, Crnča, Malindubrava i Vuča.

U Bijelom Polju, električnu enegiju, od devet do 15 sati, neće imati Ujniče, Ponikvice, Mioče, Cerovo i Poda, a u Mojkovcu od devet do 13 sati i 30 minuta Donje Selo, odnosno Podbišće.

U Kolašinu bez struje će, od devet do 14 sati, biti Jasenova, Ocka Gora, Cerovica, Duboko, Međurečje, Duboko, Bulje, Gornja Rovca i Trmanje, a od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta Lugovi.

U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)