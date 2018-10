Djelovi više opština sjutra bez struje

Djelovi više opština biće sjutra nekoliko sati bez struje zbog ugradnje brojila i radova na mreži, saopšteno je iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema.

Objekti u kojima budu ugrađivana brojila struju neće imati od osam do 18 sati.

U Baru, nova brojila će dobiti Njegoševa, Mirošica II, Orovo i Bulevar Revolucije br. 1.

U Kotoru, nova brojila će dobiti Prčanj (Jerovica), Škaljari, Tre sorelle i Tabačina.

U Podgorici, zbog radova na mreži, od osam do 13 sati, isključenja struje od 30 minuta, biće u dijelu City kvarta, profesorskim zgradama kod Studentskog doma i u dvorani Univerziteta.

Bez struje će, od devet do 12 sati, biti dio Šušunje i Beglaci, a od osam sati i 30 minuta do 14 sati dio Cvjetne ulice.

U Danilovgradu, od osam sati do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Đeđezi, Malenza i Bandići.

U Cetinju, od devet do 15 sati, bez struje biće Šinđon, Ćeranići i dio Donjeg Kraja.

U Tuzima, od devet do 15 sati, bez struje ostaće Akšabanovići, Vulevići, Šipčanik, Gornji i Donji Milješ, Tuški Rogami, Krševo, Gureč, dio Kakaricke Gore, Omerbožovići, Kuće Rakića, Dinoša, Selište, Prifte, Pikalje, Tergija, dio oko Cijevne, Stanaj Adžaj i Ljuljanovići.

U Nikšiću, od devet do deset sati, bez struje će biti dio Brezovika, Gornje Polje, Brod, Vidov Potok, "Rastovac - Mali Brezovik", Vir, Šume, Prisoja, Vrzipov Do, Presjeka, Čeline, Srijede, Pilana „RADOVIĆ“, Miločani, Zavraca, Sjenokosi i Mljekara, a od deset do 13 sati Jasen;

Bez struje će, od devet do 14 sati, ostati Orah.

U Plužinama, od devet do 17 sati, bez struje će biće Unač, Repetiror, Unač,Trsa, Podmilogora, Nedajno, Lica, Pišče, Boričje, Boričko Brdo, Seljkovac, Borkovići, Dubljevići, Vrošnica, Bezuje i Mala Crna Gora.

U Kotoru, od devet do 13 sati, bez struje će ostaće područje Krivošija.

U Tivatu, od osam sati i 30 minuta do deset sati i 30 minuta, bez struje će biti Donja Lastva (dio potrošača oko Doma kulture).

U Baru, od devet do 14 sati, bez struje će ostati područje Dubrave iznad magistrale prema Ulcinju.

U Ulcinju, od osam do 14 sati, bez stuje biće Štoj (dio naselja kod Bregvije);

U Beranama, do osam sati i 30 minuta do 12 sati i 30 minuta, bez struje ostaće uže gradsko jezgro.

U Petnjici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje će biti selo Kalica.

U Andrijevici, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje će ostati Gornje Luge, Gračanica, Ulotina, Kruševo, Zorići i dio sela Božiće.

U Plavu, od osam sati i 30 minuta do 14 sati i 30 minuta, bez struje biće dio sela Hoti.

U Rožajama, do devet do 14 sati i 30 minuta, bez struje ostaće dio sela Kalače, a od 12 sati do 12 sati i 30 minuta Bačevac, Sređani, Bogaje, Seošnica, Skarepača, Bralići, Koljeno, Dedejići, Kalače, Đuranovića Luke i Gusnice.

U Pljevljima, od osam do 16 sati, bez struje će biti Zabrđe, Zenica, Šumani, Jugovo i Bušnje.

U Šavniku, od deset do 15 sati, bez stuje će ostati Godijelja.

U Žabljaku, od devet sati i 30 minuta do 17 sati, bez struje biće Borje, Tmajevci, Meždo, Tepačko Polje, Šumanovac i Ninkovići.

U Bijelom Polju, od devet do 15 sati, bez struje ostaće Goduša, Zaton, Ostrelj i Ramčina.

U Kolašinu, od devet do 15 sati, bez struje će biti Smira, Plana, Bistrica, Migalovica, Lipovo i Blatina.

U Mojkovcu, od devet do 12 sati, bez struje će ostati Slatina.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)