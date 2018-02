Djelovi za bombe stižu brzom poštom

U mojkovačku fabriku oružja “Tara”, dva puta je brzom poštom iz Kine stigao uzorak cirkonijuma, a na pošiljci je pisalo da je unutra uzorak cementa, kazao je “Vijestima” pukovnik u penziji, inženjer Dragoslav Negoicić, bivši šef pogona pitotehnike u toj fabrici.

“Cirkonijum se koristi kao usporač za ručne bombe i 'pali' se na 180 stepeni Celzijusa. Bio sam prisutan kad je jedna takva pošiljka stigla iz Kine. Zajedno sam sa izvršnim direktorom otavarao tu pošljku. Napravili smo zapisnik o vanrednom prijemu, poslije su obavljena dodatna ispitivanja… Stigao je suvi cirkonijum, a on se, prema propisima i zbog bezbjednosti, transportuje potopljen u vodi. Ta pošiljka iz Kine je tokom cijelog puta bila potencijalna opasnost”, kazao je Negoicić.

On tvrdi da se u toj fabrici obavlja i ručno mljevenje heksogena.

“Koliko je to opasno ne može se opisati riječima”, kazao je on. Da bi zaštitio radnike od tog opasnog posla, kazao je Negoicić, sam je preuzimao te obaveze.

Tu sirovinu, kao i crni barut, kazao je, u “Tari” su dobijali iz “Polieksa “ iz Berana, kao izvađen iz municije kojoj je istekao rok upotrebe.

“Te sirovine nijesu reatestirane, da bi se vidjelo u kakvom su stanju. Heksogen se dobijao u krupnim komadima, a treba da se dobiju čestica veličine 0,1 mm. Odbijao sam prvo to da radim. Zvao sam ljude iz Vojnog tehnološkog instituta i oni su bili u čudu da to iko radi. Međutim, u jednom trenutku bio sam primoran da to učinim”, kazao je Negoicić, koji je bio povrijeđen u eksploziji u toj fabrici 2014. godine, a u toku je suđenje jer je optužen za teško djelo protiv opšte sigurnosti.

Povrijeđeni radnici u eksploziji 2014. godine Foto: Jadranka Ćetković

Negoicić je “Vijestima” prije dva dana rekao da su, dok je on radio u fabrici, sirovine nabavljane na crnom tržištu.

“U situaciju da radim tako opasan posao doveden sam jer nije bilo dozvola za uvoz ovakvih komponenti od proizvođača i što niko nije želio da pravi papire za 10 kg heksogena, koji je u komadima bio daleko jeftiniji”, kazao je on.

O svemu što smatra kršenjem bezbjednosnih protokla Negoicić je govorio i tokom sudskog postupka u bjelopoljskom Osnovnom sudu, gdje pokušava da dokaže da nije kriv za incident u “Tari” 2014. godine.

U više navrata, nakon posljednje eksplozije u mojkovačkoj fabrici, “Vijesti” su pokušavale da stupe u kontakt sa nekim od direktora “Tare”.

Šef obezbjeđenja te fabrike Dejan Pejović, u srijedu je, nakon što su zaposleni u toj kompaniji optužili nadređene za nepoštovanje bezbjednosnih protokla, kazao da će se izvršni direktor Radoje Kljajević, oglasiti saopštenjem do kraja dana. Do danas on to nije učinio.

“Vijesti” su u petak, ponovo, na zvaničnu imejl adresu fabrike “Tara”, poslali menadžmentu kompanije pitanja koja se odnose na navode bivšeg šefa pogona pirotehnike Negoicića i zaposlenih. Nijesu odgovorili.

Prije dva dana u Beogradu je preminio Radovan Čobeljić (50) od posljedica povreda zadobijenih u posljednjoj eksploziji 29. januara u mojkovačkoj fabrici oružja “Tara”.

U istoj nesreći teško je povrijeđen i Čobeljićev kolega Maksim Vujičić, koji je dva dana nakon eksplozije podlegao povredama. Obojica su bila na liječnju na Vojno-medicinskoj akademiji (VMA) u Beogradu gdje su nakon nesreće trasportovani sa teškim povredama.

Ljekari su tada saopštili da su imali opekotine na 95 odsto tijela.

Negoicić Foto: Jadranka Ćetković

Njih dvojica su bili dugogodišnji radnici mojkovačke fabrike i radili su na takozvanoj “presi” u pogonu montaže.

Kolege preminulih, “Vijestima” su nakon eksplozije ispričali da su Čobeljić i Vujičić bili u plamenu kada su istrčali iz “bunkera”, u kojem se obavlja presovanje i da je prizor bio užasan.

Ekspolozija u kojoj su stradali Čobeljić i Vujičić četvrta je ekspolozija u posljednje četiri godine.

U junu 2015. godine, u eksploziji u toj fabrici poginula je Slobodanka Ćorić (55), a sedam njenih kolega je povrijeđeno.

U februaru 2014. godine povrijeđena je Gordana Bošković, šefica pirotehničkog sektora. U oktobru iste godine, u još jednoj eksploziji, povrijeđeno je šestoro radnika “Tare”.

Nakon posljednje ekspolizije, fabrika je zatvorena do daljeg.

Mnogi incidenti nisu ni prijavljeni

“Fabrika nikad nije zatražila dozvole za nabavku nitroceluloze, stifinske kiseline olovo(II)oksida i cirkonijuma, a na osnovu Zakona o eksplozivnim materijama. Ne mogu ni danas da shvatim kako sam bio doveden u situaciju da to radim. Za fabriku je bilo normalno da, ako je jednom bilo ko to uradio i nije se ništa desilo, da se tako može i dalje raditi. Tako su, postepeno, izuzeci postali pravilo što je dovelo do toliko nesreća. Veći broj udesa, u kojima nije bilo povređenih, nije prijavljen, a neki su samo interno evidentirani. Ni mali, kao ni veliki incidenti, nisu uticali na rukovodstvo da promijeni način rada”, piše u Negoicićevim primjedbama na vještačenje uzroka eksplozije iz 2014. godine.

