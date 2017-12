"Do kraja mandata kraj pregovora sa EU"

Predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković ocijenio je da je članstvo u NATO-u najvažnije dostignuće naše zemlje u 2017, da je i pored toga Crna Gora u protekloj godini ostvarila krupne iskorake, da je zavrijedila snažno povjerenje međunarodnih finansijskih institucija što je osnova za ostvarenje glavnog zadatka ove Vlade – stvaranja uslova za obezbjeđivanje boljeg života građana čemu će Vlada biti beskompromisno posvećena i u narednoj godini, navodi se u saopštenju Vlade.

"Već sam više puta naglašavao da smo u 2017. ostvarili krupne iskorake na planu međunarodne afirmacije naše države. Crna Gora do juna ove godine i Crna Gora nakon sticanja punopravnog članstva u NATO savezu – nije, niti će ikada više biti ista priča. U istorijskoj ravni, pripadnost Sjevernoatlantskoj alijansi garantuje dugoročni mir, stabilnost i suverenitet crnogorskoj državi, prvi put na tako pouzdan način, garantovan od najmoćnijih sila današnjice. Na planu daljeg ekonomskog i demokratskog razvoja našeg društva, članstvo u NATO savezu obezbjeđuje najbolje pretpostavke za ubrzan sveukupni napredak i dostizanje najviših standarda po kojima žive građani najrazvijenijih država današnjeg svijeta. Logično je, stoga, da sam ovaj događaj ocijenio kao najvažnije dostignuće naše države u 2017. godini“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković u utorak, na tradicionalnom novogodišnjem prijemu za visoke predstavnike zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, političkog, privrednog, kulturnog i javnog života naše zemlje i za diplomatski kor.

Ocijenivši da je Crna Gora ostvarila značajne rezultate i u našem drugom integracionom procesu – pridruživanju Evropskoj uniji tako što je za nešto više od godinu dana mandata ove Vlade otvorila osam pregovaračkih poglavlja i dva privremena zatvorila, premijer je rekao da je naš cilj da u prvoj polovini naredne godine otvorimo i tri preostala poglavlja, da na taj način zaokružimo ovaj dio našeg pregovaračkog procesa, te da snažno krenemo u fazu zatvaranja poglavlja.

„Uvjeren sam da ćemo do kraja mandata ove Vlade dovesti do kraja naše pregovore sa Evropskom unijom i pripremiti Crnu Goru za punopravno članstvo. Naše strateške vanjsko-političke ciljeve, dakle, realizujemo dobrom dinamikom i na način kojim smo nesumnjivo osnažili položaj i ugled naše zemlje na međunarodnoj sceni“ – rekao je premijer Marković.

Predsjednik Vlade je u tom kontekstu pomenuo i zvaničnu posjetu potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Majka Pensa ocijenivši da je time snažno potvrđeno i strateško partnerstvo naše dvije zemlje.

„Bila je to prva posjeta iz Vašingtona na tako visokom nivou, ujedno i nedvosmislen znak podrške svemu što je Crna Gora uradila na planu evroatlantskih integracija“ – rekao je premijer Duško Marković.

Predsjednik Vlade je ocijenio važnim i snažno povjerenje koje je Crna Gora zavrijediila protekle godine kod međunarodnih finansijskih institucija, prije svega Svjetske banke i MMF-a te da su uz fiskalnu konsolidaciju ostvareni povećanje našeg kreditnog rejtinga i napredak na listama konkurentnosti i konačno godišnji rast ekonomije od 4,5 odsto.

„Taj rezultat nas svrstava na peto mjesto u Evropi po nivou rasta ekonomije i ja to ne ističem da bih dizao rejting ni Vladi, ni premijeru. Ja to ističem kao rezultat koji stvara osnovu za bolji život građana, što je u konačnom i glavni zadatak koji je ova Vlada preuzela i prihvatila u novembru prošle godine“, rekao je predsjednik Vlade.

Premijer je dodao da će ostvarenju tog obećanja Vlada biti beskompriomisno posvećena i u narednoj godini.

„Dakle, na održanju snažnog ekonomskog rasta, za šta nam je neophodan privlačan poslovni ambijent, atraktivnost naše zemlje kao investicione destinacije, dalje strukturne reforme u cilju povećanja konkurentnosti, a sve to sa finalnim ciljem: otvaranjem novih radnih mjesta za mlade i obrazovane ljude. Ja zaista sa realnim optimizmom gledam na naše perspektive u ostvarenju ovih ciljeva. Sve ono što smo realizovali u ovoj godini daje mi pravo na to", rekao je premijer Duško Marković dodajući da to sve nije samo rezultat Vlade već i privrede kojoj se zahvaljuje.

„Prilika je da zahvalim ukupnoj crnogorskoj privredi, kao i onim kompanijama, pojedincima i organizacijama koje su razumjele i podržale Vladine napore. Posebno na podizanju rasta ekonomije, kao i na planu suzbijanja sive ekonomije i striktnog poštovanja i izvršavanja obaveza iz domena finansijske discipline. Na tom planu, kompromisa neće biti ni u narednoj godini. Naprotiv! Pojačaćemo naše napore da država prihoduje svaki euro koji joj pripada, sa uvjerenjem da na taj način činimo i najveću uslugu upravo onim privrednim subjektima koji svoje poslovanje zasnivaju na principu urednog izvršavanja obaveza prema svojoj državi“, rekao je Premijer.

