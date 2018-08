Dobijaće i dalje prijave zbog štete Budvi

Budvanin Marko Kentera reagovao je na tekst “Bioskop milionska malverzacija u režiji Rađenovića i Kentere”, objavljen u nedjeljnom broju.

“Vijesti” su prenijele krivičnu prijavu Opštine Budva Specijalnom državnom tužilaštvu protiv bivšeg gradonačelnika Budve Lazara Rađenovića, biznismena Marka Kentere i osnivača i izvršnog direktora „Lovćen filma” Vladana Sretenovića zbog sumnje da su počinili krivično djelo zloupotreba službenog položaja “kršenjem ugovora o osnivanju bioskopa čime je nanijeta milionska šteta”. Krivičnu prijavu je potpisao sekretar za zaštitu imovine Nikola Plamenac.

Kentera je naveo da ga to neće uplašiti i da će nastaviti da i sam podnosi prijave protiv čelnika Opštine zbog, kako je naveo, ogromne štete koju nanose budžetu.

“Gospodin Plamenac, kao dio tima koji mjesecima mene i moje poslovno pa i privatno djelovanje stavlja u negativan kontekst, podnio je prijavu protiv mene i drugih lica. Kako u tekstu stoji, pored ostalog, Plamenac dokaz za razloge podnošenja prijave protiv mene lično nalazi u tome sto sam prije devet godina, i šest godina prije otvaranja bioskopa imao “ideju i inicijativu” da se otvori bioskop. Zamislite! Jasno je da su ove konstrukcije dio manije progonjenja koju Krapović i njegov tim sprovode protiv mene. Razlog tome je nekoliko krivičnih prijava, o kojima novine ne smiju da izvještavaju, a koje sam podnio protiv tih osoba zbog nelegalnih radnji pa slobodno mogu reći i zloupotreba preko 300.000 eura za Novu 2018. godinu što se ovih dana nastavlja i na drugim projektima koji se trenutno realizuju.

Moram javno da poručim da me nikakve izmišljene i neutemeljene prijave Krapovića i Plamenca neće uplašiti i da ću nastaviti sa podnosim prijave specijalnom tužilaštvu protiv njih ogromne štete koju nanose budžetu Opštine Budva i TO Budva, a na drugoj strani viču “Drž’te lopova”. Ukazujem javnosti da je još jedna od zloupotreba Opštine to što ekipa oko Krapovića i Plamenca koristi javne fondove, novac građana, za lični obračun protiv mene...

Dnevni list Vijesti na početku navodi djelove prijave Nikole Plamenca koji tvrdi da ja, pored ostalih, kršim “ugovor o osnivanju bioskopa...” iako je taj ugovor interni akt firme Lovćen film i nema ama baš nikakve veze sa mnom, a moram naglasiti da nikad nisam bio profesionalno stalno angažovan u toj firmi, nemam vlasničkih i drugih veza i jedine sporne veze koje postoje između mene i bioskopa su fatamorgane koje se priviđaju Plamencu i njegovim saradnicima.

Dalje, Plamenac, po nalogu, tvrdi da sam odgovoran i zbog toga što je neko ispred Opštine nekoj firmi, sa kojom nemam veze, izdao mjenice, pritom shodno odluci SO Budva. To dodatno ukazuje da se radi o neutemeljenim tvrdnjama i ličnom obračunu Plamenca i Krapovića sa bioskopom, ali preko mojih leđa...

Jasno je da je sve sračunato kako bi dio rukovodstva Opštine nelegalno uticao na tužilaštvo sa jedne strane i na sud sa druge strane, da bi radili kako narede Plamenac i drugovi, a sve to protivno pravu i zakonima Crne Gore.

Želim ovdje da je jasno da se Plamenac i Krapović neće zaustaviti u korišćenju para građana Budve i da će proizvoditi nove svađe bez pozitivnog ishoda jer njih briga što su sve sporove izgubili i što će buduće izgubiti, jer o pravu i istiniti ne znaju ništa, isključivo žele da blate i optužuju druge koji ne misle kao oni”.

