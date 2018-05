Dobričanin: Ujedinjena problemima u zdravstvu prilazi sistematično i racionalno

Član Predsjedništva Ujedinjene Crne Gore, Vladimir Dobričanin kazao je da je u jeku političke kampanje za predstijeće lokalne izbore u Podgorici jedna od nezaobilaznih tema i zdravstvo.

"Ono je uvijek politički zanimljiva teritorija jer direktno utiče na svakodnevni život građana, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou. U jednom ćemo se složiti svi, nama ne trebaju novi politički menadžmenti sastavljeni od neostvarenih ekonomista ili pravnika pred penzijom kao danas, već nam treba profesionalan menadžment sastavljen od dokazanih profesionalaca iz medicinskog esnafa kojima je kvalitetan i efikasan zdravstveni sistem i zaštita zdravlja građana ispred politike", rekao je Dobričanin.

On je kazao da je ovih dana "najčešće upotrebljavan „medicinski termin“ od strane političkih subjekata bio „gradska bolnica“ iako niko detaljnije nije objasnio šta taj termin uopšte znači i koji je razlog zbog koga nam taj medicinski objekat toliko treba."

"Ukoliko se pod terminom „gradska bolnica“ pomislilo na još jednu opštu bolnicu u Podgorici, onda prije toga moramo da se upoznamo sa nekoliko činjenica. Jedna opšta bolnica po svim medicinskim standardima se pravi na prostoru koji nastanjuje oko 300.000 stanovnika. Opšta (akutna) bolnica u svom sastavu ima urgentni centar kao i osnovna odjeljenja koja mogu zbrinuti najveći dijapazon akutnih i hroničnih oboljenja i stanja koja pripadaju takozvanoj sekundarnoj zdravstvanoj zaštiti. Što se Podgorice tiče, naš Klinički centar Crne Gore (KCCG) je najveća zdravstvena ustanova koja pokriva skundarni vid zdravstvene zaštite za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin, a tercijarnu medicinsku uslugu pruža za čitavu teritoriju Crne Gore. Broj zdravstvenih osiguranika koji pokriva KCCG je oko 240.000. Prosječna iskorišćenost kapaciteta Kliničkog centra je oko 76% što Klinički centar stavlja u grupu značajno opterećenih medicinskih ustanova. Kada se tome doda i činjenica da su Hirurška klinika, Neurohirurška klinika, Centar za intenzivnu terapiju, anesteziju i terapiju bola, Klinika za bolesti srca, Interna klinika, Klinika za gonekologiju i akušerstvo i Klinika za neurologiju opterećene sa 85 do 95% onda se slobodno može donijeti zaključak da su kapaciteti Kliničkog centra mali i da oni nisu pratili demografski skok Podgorice. Ipak, to ne znači da nam je potrebna nova nazovimo je i mi „gradska bolnica“ jer bi to značilo novi, u crnogorskom zdravstvenom sistemu 32. menadžment sa svim pratećim administrativnim službama: pravnom, ekonomskom, nabavnom, tehničkom, još jednom službom za pranje medicinskog veša, kuhinjom, telefonskom centralom, kisikanom i još mnoštvom različitih pomoćnih nemedicinskih odjeljenja i službi. Ako tome pridodamo i direktora, njegove savjetnike, sekretarice i glavne sestre, službena medicinska vozila za prevoz bolesnika ova administracija bi građane Podgorice koštala još dodatnih nekoliko miliona eura godišnje. Ukoliko bi se u nekom magnovenju, neka vlast i usudila da izgradi jednu takvu medicinsku instituciju kao što je „gradska bolnica“ nameće se par logičnih pitanje: Ko bi u njoj radio? Koji su to doktori? Gdje bi ih našli", kazao je Dobričanin.

Član Predsjedništva Ujedinjene Crne Gore rekao je da je evropski standard broja doktora na 1000 stanovnika 3,4.

"U Crnoj Gori taj odnos je 2,3. Dostići odnos od 3,4 doktora na 1000 stanovnika je za Crnu Goru teško ostvariv ako ne i nemoguć. Odliv kadrova je izražen, kako u zemlje EU tako i u zemlje neposrednog okruženja prvenstveno Srbiju. Po svim standardima, samo Kliničkom centru Crne Gore nedostaje oko 300 specijalista. Ako imamo tu činjenicu u vidu gdje ćemo onda regrutovati doktore za neku novu bolnicu, makar ona bila i „progradska“. Očigledno je da su neki politički sibjekti jaki na riječima ali su ima zdravstveni savjetnici „tanki“ u teoretskom i praktičnom znanju zdravstvenog menadžmenta.

Mi u Ujedinjenoj Crnoj Gori smatramo da je povećanje kapaciteta bolničkih keveta u Podgorici neophodan ali se do toga mora doći na dva načina: prvi je, povećanjem iskorišćenosti kapaciteta opštih bolnica u Crnoj Gori jer je on u proseku na nivou od 65,41% (podatak je iz 2016. godine), a drugi je neposrednim povećanjem smještajnih kapaciteta samog Kliničkog Centra", saopštio je Dobričanin.

On je kazao da upotrebljavani termin „gradska bolnica“ nije medicinski već žargonski i u medicinskom smislu ne znači ništa.

"Jedina „gradska bolnica“ (opet insistiram da je to žargonski naziv) postoji u Beogradu i to je predratno zdanje izgrađeno 1935. godine – Bolnica na Zvezdari, a njen pravilni naziv je Kliničko bolnički centar (KBC) Zvezdara. Takođe, potpuno se laički tumače termini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite pa se prosječan građanin može naći u zabludi i pogrešno protumačiti nivo usluge koji mu je u tom trenutku potreban. Sekundarna zdravstvena zaštita je pružanje zdravstvene usluge na nivou opštih bolnica koje se danas nazivaju akutnim bolnicama. To je, posle zdravstvene usluge na primarnom nivou najčešći vid zdravstvene potrebe stanovništva. To što se neka usluga pruža na sekundarnom nivou ne znači da je ona „prostija“ ili „lakša“ te da bi se „bolja“ usluga pružila na tercejarnom nivou. To samo znači da postojeće oboljenje ne zahtjeva angažovanje kapaciteta tercejarnog nivoa zdravstvenih usluga. Oboljenja i satnja koja se liječe na tercijarnom nivou nisu česta. Ona spadaju u najkomplikovanije i najspecifičnije zdravstvene usluge. Ukupan udio zdravstvenih usluga na tercijarnom nivou u Kliničkom centru Crne Gore se kreće od 10 do 15% što je, s obzirom da se u KCCG najvećim dijelom pružaju usluge na sekundarnom nivou potpuno očekivano", soapšteno je.

Dobričanin je rekao da sa ukupno 770 bolesničkih postelja Kliničkom centru Crne Gore akutno nedostaje još oko 550 bolničkih kreveta.

"Međutim, to se ne može izgraditi kroz jedan projekat jer tu spadaju i klinike kao što je Infektivna klinika i Klinika za psihijatriju koje imaju specifične medicinsko – arhitektonske standarde koji se moraju ispoštovati. Takođe, na prvom mjestu se moraju odrediti prioriteti jer je cijena izgradnje ovog broja posteljnog fonda izuzetno visoka i ona sa opremom prevazilazi cifru od 200 miliona eura. Zbog toga se mi u Ujedinjenoj Crnoj Gori olako ne igramo sa zdravstvom već ovom problemu prilazimo sistematično i racionalno. Prioritetna medicinska ustanova u okviru Kliničkog centra, a koja je od najvećeg lokalnog i nacionalnog značaja je Urgentni centar. To je dio Kliničkog centra koji pruža medicinske usluge za oko 75.000 pacijenata godišnje. Urgentni centar sa posteljnim fondom od 150 do 200 bolesničkih kreveta, sa urgentnim hirurškim i internističkim odjeljenjima, sa angiosalama za primarne koronarne intervencije kod infarkta miokarda i pratećom koronarnom jedinicom, jedicinom za ishemijski moždani udar, traumatologijom i pratećim intenzivnim jedinicama, zamijenio bi u potpunosti ono što ostali zovu „gradsku bolnicu“, a novac koji bi bio potrošen na menadžment i prateće službe u suštitni ne bi ni bio potreban. Na taj način bi se na godišnjem nivou dobilo još par miliona eura koji bi se upotrebili za nabavku nove i reparaciju istrošene opreme. Ostali kapaciteti koji spadaju u grupu pripritetnih su Klinika za ginekologiju i akušerstvo sa neonatološkom jediciom koja nam svake godine podari oko 3.300 naših najmlađih sugrađana. Poštovanje zlatnog standarda tzv. „Baby Friendly“ programa, odnosno boravka bebe pored majke od porođaja do otpusta predstavlja kamen temeljac buduće Ginekološko – akušerske klinike. Povećanjem kapaciteta izgradnjom novih klinika i centara povećao bi se i prostor za pacijente u postojećoj zgradi Kliničkog centra koja zahtjeva temeljnu rekonstrukciju i koja bi nakon toga ispunjavala sve savremene medicinske standarde za liječenje i boravak pacijenata", zaključio je Dobričanin.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)