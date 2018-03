Dobričanin: Vlada se "odvažila“ i donijela skandaloznu odluku o protjerivanju Đukića

Ponešeni primjerom pojedinih članica NATO saveza i EU, Vlada Crne Gore se „odvažila“ i donijela skandaloznu odluku o zabrani rada počasnom konzulu Ruske federacije u Crnoj Gori i to zbog još nerazjašnjene afere o trovanju dvostrukog agenta Skripalja u Londonu, ocjenjuje dr Vladimir Dobričanin, član Predsjedništva Ujedinjene Crne Gore.

"Što je još i gore, Vlada nije naučila lekcije iz prethodnog perioda kada je sramnom odlukom o uvođenju sankcija Rusiji dovela do gubitka značajnih poslovnih aranžmana sa tom za nas jednom od najvažnijih zemalja svijeta što se izvoza naših proizvoda tiče i time prouzrokovala enormnu materijalnu štetu koja je nenadoknadiva", navodi Dobričanin.

On dodaje da izgovor da smo mi zemlja članica NATO saveza i da moramo podržavati naše partnere, ne pije vodu.

"Jedna od najvećih i najznačajnijih NATO članica Turska odbila da to isto uradi. Desetak članica EU takođe. Da li to onda znači da mi želimo da budemo „udarna pesnica“ NATO saveza i da se u prvoj godini članstva istaknemo kao vrijedni i odani članovi? Očigledno da! A štetu će opet da plate građani. Bilo bi divno da su vlastodršci prije nekoliko godina prognali Deripasku ili mu uskratili gostoprimnstvo - bili bismo još i na dobitku. Umjesto toga, gostili smo ga kao i Šinavatru potom! Vlada mora razumjeti da se dostojanstvo naroda brani drugačije, a ne pridruživanjem hajci na diplomate i počasne diplomate koji to ničim nisu zasluzili", zaključuje Dobričanin.

