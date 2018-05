Dom zdravlja Podgorica: Radili testove, rezultata nema

U Domu zdravlja Podgorica krajem prošle godine su pacijentima u sklopu pilot-projekta trebali da urade skrining bubrega, ali pojedini koji su se “Vijestima” javili, požalili su se da još uvijek nijesu dobili rezultate testova.

Kako je objasnio jedan od sugrađanina, taj test trebao je da pokaže između ostalog da li se unosi prekomjerna količina soli u organizam, eventualni nedostatak vitamina, odnosno šta treba promijeniti u ishrani.

“Pristao sam da uradim to testiranje, jer su me zvali iz Doma zdravlja i objasnili da rade skrining i pitali da li želim to uradim. Kazali su da je to pilot-projekat, koji može da pokaže dosta o načinu ishrane, prevenciji. Pošao sam u Dom zdravlja, gdje sam dobio flašu za urin i dobio upitnik o ličnim podacima da ga popunim. Vidio sam da ima još sugrađana, koji rade testiranje”, objasnio je jedan sugrađanin.

Kazao je da je nakon dva dana flašicu sa popunjenim upitnikom vratio u Dom zdravlja, gdje mu je rečeno da će biti dostavljeno laboratoriji da se uradi analiza i nakon toga će rezultate dobiti izabrani doktor.

“Međutim, evo kraj mjeseca maja je, rezultate još nijesam dobio, a u Domu zdravlja su mi nekoliko puta kazali da ne znaju još uvijek šta je sa tim”, kazao je sugrađanin.

Iz Doma zdravlja “Vijestima” nijesu odgovorili na pitanja u vezi sa testiranjem.

Sugrađanka koja se takođe požalila “Vijestima”, objasnila je da u sklopu upitnika trebalo popuniti i podatke o prihodima u domaćinstvu, stručnoj spremi i druge, ali ni da ona još uvijek nije dobila rezultate.

