Domovi zdravlja u Bloku pet, Novoj Varoši, Koniku, Tuzima i Zeti dežurni za novogodišnje praznike

Objekti podgoričkog Doma zdravlja u Bloku pet, Novoj Varoši, Koniku, Tuzima i Zeti biće dežurni za novogodišnje praznike u ponedjelja i utorak.



Iz Doma zdravlja Podgorica saopšteno je da će izabrani doktori za odrasle raditi u zdravstevnim objektima Blok pet, Nova Varoš i Konik, svih dana praznika od sedam do 21 sat.



Izabrani doktori za djecu radiće u zdravstvenom objektu Nova Varoš 24 sata dnevno.



Tokom praznika, zdravstveni objekti u Tuzima i Zeti radiće sedam do 15 sati.



Navodi se da će Centar za laboratorijsku dijagnostiku u zdravstvenom objektu Blok pet raditi svih dana praznika od sedam do 21 sat.



Jedinica za patronažu radiće po ustaljenom rasporedu, tako da će se i tokom novogodišnjih praznika nalozi primati u zdravstvenim objektima Blok pet i Konik, od sedam do 19 sati.



Terapija, po nalogu izabranog doktora, u stanu pacijenata dava će se svakog dana od sedam do 19 sati.

