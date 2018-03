Donacija iz Zagreba da bi se obezbijedio prelaz u Šušanju?

Godinu dana nakon posljednje tragedije na pružnom prelazu Ilino u Šušanju, gdje je 1. marta 2017. trogodišnji dječak iz Bara stradao u sudaru i putničkog voza i automobila u kojem se nalazio, taj prelaz je i dalje neobezbijeđen. Prema informacijama “Vijesti”, Željeznička infrasturktura Crne Gore (ŽICG) čeka donacija privatne firme iz Zagreba kako bi postavila uređaj za regulisanje prelaza.



ŽICG je prije godinu najavio da su "uputili zahtjev specijalizovanoj firmi da dostavi ponudu", a sada tvrde da je opremanje ovog prelaza dar hrvatske firme Altpro.



"Na osnovu Protokola o poslovno-tehničkoj saradnji sa firmom Altpro iz Zagreba , koja se između ostalog bavi razvojem i proizvodnjom uređaja na putnim prelazima, u pripremi je Ugovor o donaciji jednog takvog uređaja koji će se ugraditi na putnom prelazu Šušanj...", tvrde iz ŽICG.



U odgovorima nijesu precizirali koje je vrijednosti donacija, a prema informacijama "Vijesti", cijena uređaja, bez pripremnih radova i montaže, je između 70.000 i 100.000 eura.



Zakon o sprečavanju korupcije predviđa da čelnici državnih ustanova, institucija i preduzeća (javni funkcioneri) ne mogu samostalno zaključivati ugovore o sponzorstvima i donacija. Navodi se da pravilnike o slučajevima primanja donacija ili sponzorstava propisuju nadležni resori, a da se mišljenje o tome da li donacija može dovesti do sukoba interesa ili korupcije.



Ustaljena praksa do sada je bila da ustanove ili preduzeća traže saglasnost za primanje donacije velike vrijednosti, što je verifikovala zatim Vlada.



Iz Ministarstva saobraćaja nijesu odgovorili na pitanje da li je ŽICG tražio saglasnost da primi dar hrvatske firme Altpro.



Nezvanično je saopšteno da saglasnost nije tražena. "Shodno pozitivnoj praksi i zbog eliminacije takozvanih ciljanih donacija, kada darodavac može kasnije biti redovan ponuđač na tenderima, treba tražiti saglasnost od nadležnog organa upravljanja ili resora", objašnjeno je nezvanično "Vijestima" iz Uprave za javne nabavke.



Iz ŽICG obećavaju da će završiti pripremne radove na pružnom prelazu, te da će i montirati novi uređaj, i to uz nadzor stručnih ljudi iz Altpro.



"Urađen je glavni projekat putnog prelaza Šušanj koji predviđa da pored svjetlosne i zvučne signalizacije isti bude opremljen i polubranicima čime bi se obim osiguranja na putnom prelazu povećao...", saopštili su iz ŽICG.



Na pitanje o cijeni opreme koju će donirati ŽICG za opremanje pružnog prelaza Šušanj, nijesu odgovorili ni iz kompanije Altpro.



Modernizacija pružnih prelaza nije jeftina, a primjer za to je pružni prelaz u podgoričkom naselju Zagorič, u čije je osiguravanje 2008. uloženo preko 300.000 eura, od čega 250.000 iz budžeta Glavnog grada.



"Direktor Altpro sarađuje sa strukom i željeznicom Crne Gore od 1984... Mi smo društveno odgovorna kompanija, pa smo na molbu ŽICG, kao stari poslovni partner odlučili donirati trenutno najmoderniju opremu za osiguranje ovog pružnog prelaza na kojem se dogodilo nekoliko teških nesreća", tvrde iz Altpro.



Navode da opremanje drugih prelaza zavisi od "razvojnih i investicionihplanova ŽICG i postupcima javnih nabavki"."Akcija je društveno-odgovoran rad naše kompanije, kao jedinog regionalnog i globalno prisutnog proizvođača sigurnosne opreme ŽCPR", dodaju iz Altpro.



Za rampu potpisivana i peticija



Pružni prelaz Ilino po broju udesa i sa najtežim ishodom odavno je jedna od najcrnjih tačaka na prugama. I predsjednik Opštine Bar Zoran Srzentić zatražio je prošlog marta od ŽICG da postavi rampu na ovom prelazu. Jedan od inicijatora postavljanja rampe Danilo Rondović izjavio je za “Vijesti” da društvo treba konačno da ispolji odgovornost.

"Na sastanku još prije godinu dana predstavnici Opštine, Ministarstva saobraćaja i ŽICG su dogovorili da je neophodno uraditi rampu, te da taj projekat vodi ŽICG. Ukazano je i da se moraju ispoštovati zakonske norme – izraditi projektna dokumentacija na osnovu koje će biti raspisan tender i potom izabran izvođač, i da će Opština na osnovu Ugovora o zajedničkom finansiranju učestvovati u dijelu troškova kako bi projekat bio realizovan u što kraćem roku. Poslije godinu dana imamo obraćanje Opštine gdje kažu da nisu nadležni, a ŽICG da je projekat u fazi realizacije i da se rampa može očekivati u aprilu. Nakon tragične pogibije trogodišnjeg dječaka, mještani pokrenuli peticiju za rampu, za koju je skupljeno 3.000 potpisa", poručio je Rondović.

