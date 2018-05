Donosite novi DUP, a stari još važi

Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata Opštine Tivat kojim rukovodi Tamara Furtula u priči oko izrade novog DUP-a "Tivat-centar“ poziva se na mehanizam o "posebnom postupku" koji predviđa član 219 aktuelnog Zakona o o planiranju prostora i izgradnji objekata (Službeni list Crne Gore broj 064/17 od 6.oktobra 2017) iako on vrijedi samo za "izradu i donošenje prostornih dokumenata....za koje je vrijeme na koje su donijeti isteklo".

Novinar "Vijesti" odgovorio je na reagovanje Sekretarijata za uređenje prostora i izgradnju objekata Tivat objavljenom na portalu "Vijesti" juče.

Sada, pitanje za million dolara glasi: Kako se po posebnom postupku predviđenom za izradu i donošenje planskih dokumenata "za koje je vrijeme na koje su donijeti isteklo", donosi nova verzija DUP-a "Tivat-centar" kada taj planski dokument još uvijek važi, jer je odlukom SO 13.11.2012 njegovo važenje produženo na rok "dok ga Skupština ne stavi van snage"?

Drugo pitanje ništa manje vrijednosti je: čijom odlukom i kada (jer na sjednicama SO održanim u decembru 2017, januaru, februaru i martu 2018. toga nije bilo na dnevnom redu) je stavljen van snage važeći DUP "Tivat-centar", a da bi se onda moglo pristupiti donošenju njegove nove verzije po mehanizmu koji primjenjuje Sekretarijat gđice Furtule? U Izvještaju o stanju uređenja prostora Opštine Tivat za 2017. koji je izradio upravo taj, a SO usvojila na sjednici 21.decembra prošle godine, jasno piše da je ovaj DUP donijet 28.03.2007 i da "važi dok ga Skupština ne stavi van snage". SO to dio danas, usvajanjem posebne odluke o prestanku važenja DUP-a „Tivat-centar“ NIJE URADILA, a gradonačelnica Snežana Matijević je ipak, 19.decembra (dva dana prije sjednice SO na kome je konstatovano da DUP još važi) donijela odluku o izradi novog DUP-a "Tivat-centar". Reklo bi se da tu nešto baš i ne štima kod perfektnih legalista kakvi su činovnici Opštine Tivat, zar ne ?

Treće i najvažnije pitanje od milijardu eura je međutim sledeće: kako zakonski rok o javnoj raspravi koji, kako navodi Furtula iznosi "pet dana od dana objavljivanja na sajtu nosioca pripremnih poslova", po njenoj računici u ovom slučaju iznosi čak 8 dana? Sekretarijat je obavještenje o javnoj raspravi na sajt stavio u petak, 27.aprila i naveo da ona traje do petka 4.maja. U tom intervalu bila su čak četiri neradna dana (subota 28. i nedjelja 29.april, te utorak 1. i srijeda 2.maj), pa se javna rasprava mogla pred organima Opštine Tivat, objektivno voditi samo 3 (tri dana) – u ponedjeljak 30.aprila, četvrtak 3. i petak 4.maja. Tri je, koliko ja znam matematiku, značajno manje od 8 kojim se Furtula hvali, a čak i od zakonski minimalnih 5 dana za javnu raspravu.

Siniša Luković

novinar ND Vijesti

