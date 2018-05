DPNCG: Policija pažljivije da postupa u slučaju bezbjednosne procjene novinara

"Bezbjednosna procjena znači da će svakog novinara Agencija za nacionalnu bezbjednost čiji je to posao, na zahjtev UP, detaljno provjeriti – od ličnog života do novinarskih kontakata. To može predstavljati kompromitovanje novinarskih izvora i povredu ličnih prava i sloboda, što je jedan od standarda koji garantuje Evropski sud za ljudska prava"

