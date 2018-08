DPS Bar: Nikada nijesmo bili jedinstveniji

Barski odbor DPS-a saopštio je da nikada nije bio jedinstveniji.

Oni su reagovali na saopštenje Demokrata u kojem se navodi da "u DPS-u nisu jedinstveni u izboru gradonačelnika".

"Nerado trošimo riječi na pisanje reagovanja Demokratama , ali dužni smo to učiniti zbog građana Bara kako ne bismo ostali nedorečeni na izmišljotine koje „ljudi za 21 vijek“, kako sebe nazivaju, plasiraju javnosti. Gospodo Demokrate, na samom početku moramo da vas podsjetimo da Demokratska partija socijalista i njen Opštinski odbor Bar, nikada nisu bili jedinstveniji, što je pokazao izborni rezultat od 15 odbornika koliko brojimo u lokalnom parlamentu.", kazali su iz barskog DPS-a.

U saopštenju dodaju da su i danas to pokazali, izborom predjsdnika Opštine, "kojeg je pored svih prisutnih članova koalicije glasalo i dvoje naših i vaših kolega iz opozicionog SDP-a."

"Da niste izašli iz skupštinske sale prije vremena, imali biste prilike da se u isto uvjerite i već unaprijed pripremljeno saopštenje korigujete. U svom saopštenju navodite da predstavljate 2401 slobodnog čovjeka? Kako? Napuštanjem sjednica lokalnog parlamenta? Nezainteresovanošću za rad na mjestima koja ste dobili zahvaljujući glasovima tih 2401 građanina?! Gospodo, vaš odnos prema prema građanima koji su vam dali podršku da ih zastupate nije ni najmanje odgovoran. Podršku ste dobili da ih zastupate u odborničkim klupama, a ne po škupštinskim holovima kao što činite drugu sjednicu zaredom. Kada već trošimo riječi na vas, daćemo vam jedan dobronamjeran savjet. Potrudite se na sledećim sjednicama lokalnog parlamenta, budete iole korektni prema građanima i kolegama odbornicima pa ostanite u svojim kupama dok traju sjednice. Budite sigurni da ćete imati odličnu priliku da čujete mnogo kvalitetnih predloga. Neki, po vašem mišljenju dobar predlog možda i podržite, ukoliko vam to sujeta dozvoli kad već niste u stanju ni jedan da date, iako ste ih građanima u toku kampanje obećavali u 3D verziji. Drugu sjednicu zaredom, jasno stavljate do znanja da glasove koje ste dobili od građana Bara necete opravdati u odborničkim klupama. Kako to rade i vaše kolege iz državnog parlamenta, politiku vode preko portala pisanjem kojekakvih saopštenja bez ikakvih osnova i utemeljanja, samo kako bi bili medijski prisutni", kazali su iz barskog DPS-a.

Dodaju da su sigurni da "građani koji su vam na izborima dali svoj glas, već sada, drugu sjednicu zaredom uočavaju grešku koju su učinili, jer ne opravdavate njihovo povjerenje. Još je sramotnije što se i ne trudite."

"Unaprijed spremni, sa izrežiranim govorima, ne znajući teme dnevnog reda, za koji vjerovatno niste bili ni najmanje zainteresovani,zaslijepljeni mržnjom i svime što ovaj grad i građane vodi naprijed, u bolju budućnost, uvjek iznosite jedne te iste teme. Sličnu režiju, sa istim glavnim ulogama imali ste i 27. maja, sa unaprijed pripremljenim transparentima o “Izbornim krađama”, pa ste izborni dan posvetili traženju lokacije gdje ih možete raširiti i napraviti circus za širu javnost. Na isti način kao što ste tada, i danas ste širili laži i obmanjivali građane o izbornim zloupotrebama i kupovini glasova. Samo ste ovoga puta iskoristili skupštinsku govornicu. Na žalost, iako za sebe kažete da ste “ljudi za 21 vijek”, po retorici koju vodite,načinu na koji se ponašate, te odnosu i uvažavanjem koje imate prema kolegama odbornicima, reklo bi se da ste na pragu, možda tek X vijeka,pne. I na kraju, gospodo Demokrate Bara, krajnje je vrijeme da se uozbiljite i počnete savjesno i konstrukvitno obavljati funkcije odbornika za šta su vam građani i obezbijedili mandate. U suprotnom, nemojte se čuditi kada ti isti građani i građanke Bara, na sledećim izborima, budu dali glas onima koji ulažu napore kako bi im omogućili kvalitetniji i bolji život", zaključili su iz barskog DPS-a.

