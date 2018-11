DPS bi finansije i budžet, DF ekonomiju

DPS i DF planiraju da podijele jedan od najvažnijih odbora u parlamentu - odbor za ekonomiju, finasije i budžet na dva radna tijela i to odbor za ekonomiju koji bi kontrolisala opozicija i odbor za finansije i budžet koji bi kontrolisao DPS. Time bi kontrola finansija, budžeta i izvještaja Državne revizorske insitucije (DRI) zapravo bila u rukama DPS-a, saznaju “Vijesti” iz više izvora.

Od kada je formirana DRI, odborom za ekonomiju je predsjedavala opozicija (osim u vrijeme potpunog bojkota parlamenta), što je standard kada su u pitanju države zapadne demokratije. EK je u prošlogodišnjem izvještaju za poglavlje 32 (finansijski nadzor) istakla da se parlament nedovoljno bavi izvještajima DRI, za razliku od ranijih godina kada je tim važnim odborom predsjedavala opozicija. Kada je pisan zakon o DRI, njemački profesor i član Senata Računskog suda Njemačke Bauer Gertk je u komentarima na zakon, kako objašanjavaju izvoru “Vijesti”, istakao značaj budžetske kontole od strane opozicije u okviru odbora za ekonomiju.Taj stav su tada podržali vlasti i opozcija i dogovorili se da odbor pripada opoziciji.

Na Kolegijumu predsjednika parlamenta u ponedeljak, prema informacijama “Vijesti” iz više izvora kada je šef kluba poslanik DF-a Milutin Đukanović saopštio plan popunjavanja odbora obratio mu se nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović ukazujući da je to mimo bilo kakvog opozicionog dogovora i da se mora promijeniti Poslovnik parlamenta da bi se taj dogovor DF-a i DPS-a realizovao. Đukanović nije imao komentar na riječi Damjanovića, dok se potpredsjednik parlamenta Branimir Gvozdenović obratio Damjanoviću riječima “šta ti hoćeš” i “DPS bez bilo koga sa DF-om može promijeniti poslovnik ako bude trebalo”. To je “Vijestima” potvrdilo biše izvora. Nakon ovoga je došlo do verbalnog sukoba između njih dvojice.

“Planom za podjelu odbora za ekonomiju, DF je demonstrirao nepoznavanje sistema i značaj kontrolne uloge parlamenta, posebno kada je riječ o budžetu i time bi uskratio opoziciji značajnu ulogu u parlamentarnom nadzoru, dok bi DPS poentirao jer bi u rukama imao važan odbor”, objašnjavaju izvori “Vijesti”.

Iz vladajuće članice SD “Vijestima” su zvanično kazali da „ne ulazeći u namjere drugih partija, jasno su definisane procedure vezane za eventualnu izmjenu Poslovnika, a stalni odbori, među kojima i odbor za ekonomiju, finansije i budžet su njime definisani”.

“Svaka eventualna izmjena, odnosno formiranje novih odbora, podrazumijeva donošenje odluke o izmjeni poslovnika. SD će se prilikom definisanja stava o potencijalnoj izmjeni poslovnika, voditi razlozima efikasnosti u obrađivanju tema i vršenju drugih poslova iz nadležnosti Skupštine”, kazali su iz te partije. “Vijesti” su tražile i komentar od šefa kluba BS-a Ervina Ibrahimovića, ali on nije odgovorio na poziv i poruku, dok u SDP-u smatraju da bi podjela odbora bila loša po opoziciju.

Plan DF-a i DPS-a je i da se podijeli odbor za ljudska prava i slobode.

