DPS častio Porto Montenegro sa 5,6 miliona eura

Odbornici DPS Ivan Novosel, Miroslav Sindik, Jelka Mimica, Nebojša Kašćelan, Silvana Čupić, Dejan Sekulić, Nevenka Saveljić, Julija Samardžić, Vladan Biočanin, Jovanka Vujačić, Zvonimir Dubravčić, Mile Ćosović, Marija Marović, Ljubo Popović, Nina Petković, Alen Muminović i Mileta Rabrenović poimenično su danas izglasali na sjednici SO Tivat „Odluku o davanju saglasnosti na predlog Ugovora o načinu ispunjenja dijela međusobnih obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta izmešđu Opštine Tivat i Adriatic Marinasa“ po kojem su se u ime svih građana Tivta, odrekli ukupno 5,6 miliona eura koje je Porto Montenegro gradu trebao da plati na ime komunalija.

Klub DPS to je uradio uprkos tome što su gradski čelnici na kraju burne četvorosatne rasprave, priznali da Opština nema nikakvu zakonsku obavezu da časti velikog stranog investitora iznosom novca koji je veći od godišnjeg budžeta mnogih lokalnih samouprava u Crnoj Gori. Opozicija se žestoko protivila ovakvom postupku, a podršku DPS-u uskratili su i njihovi koalicioni partneri SD i HGI čiji su odbornici bili uzdržani.

„Zašto nekome poklanjamo 5,6 miliona eura kad to ne moramo da radimo“, upitao je Igor Petković (SD) nakon što je glavna administratprka Marija Sijerković (DPS) priznala da je opozicija u pravu kada tvrdi da ugovor o prodaji Arsenala iz 2006 koji su potpisali bivši vlasnik Porto Montenegra Piter Mank i premijer Milo Đukanović direktno ne obavezuje Opštinu Tivat da Portu oprašta milionske iznose komunalija.

„Tačno je da Opština nije potpisnik tog ugovora, međutim po članu 147 Zakona o obligacionim odnosima, postoji mogućnost da Opština prihvati ovakvu vrstu obaveze. Nije u pitanju pravna, već politička odluka da se to i uradi“, obrazložila je Sijerković „bacajući pod noge“ sve dotadašnje tvrdnje svojih šefoova iz administracije gradonačelnnice dr Snežane Matijević da Tivat koji nije potpisnik ugovora Vlade i Porto Montenegra, preuzima i ispunjava navodne svoje obaveze koje su ugovorile dvije strane.

„Imamo određene obaveze prema onome što su prava investitora po ugovoru. Iako nismo potpisnik ugovora, da li to znači da Opština Tivat ne treba da poštuje odluke Vlade i države. Nemojmo ovo nazivati opraštanjem jer su prvobitni iznosi koje je tražio investitor bili mnogo veći, a došli smo do riješenja koje je u obostranom interesu jer je Porto Tivtu donio mnoge benefite. Imamo kvalitretnog investotora kome treba da izađemo u susret i to nije na uštrb interesa građana Tivta,“ poručila je Matijević ne objasnivši kako je to u interesu Tivćana da njihov grad ne naplati 5,6 miliona eura dadžbina na koje po zakonu ima pravo, za luksuzne stambene objekte koji su već sagrađeni ili se grade u Porto Montenegru. Mirko Kovačević (TA) kazao je da se radi o nezakonitom otpisu opštinskih sredstava istakavši da je DPS prevario svoje birače kojime u izbornoj kampanji prije dvije godine nije pominjao višemilionske benefite Portu i privatizaciju aerodroma. On je pozvao na skraćenje mandata SO i raspisivanje vanrednih izbora.

Foto: Siniša Luković

„Apsolutno nikakve zakonske obaveze, ili prava da to uradimo, mi nemamo da se odreknemo miliona eura novca koji pripadaju svim građanima Tivta. Ovo je teški kriminal i grijeh koji će sigurno imati i velike zakonske posljedice i zato neka se dobro zamisle oni među vama koji to glasaju i potpisuju. Ko bi normalan otpisao tolike pare nekome, a da to ne mora uopšte da uradi “, kazao je Kovačević.

„Nema dobrog posla bez obostranog interesa. Politička odluka je samo to što se stavilo na dnevni red sjednice SO, mogla je izvršna vlast sama da to uradi i otpiše, pa da tek naknadno o tome obavijesti javnost“, kazao je predsjednik parlamenta Ivan Novosel (DPS) na što je Dejan Risančić (DSS) uzvratio da je cijeli posao veoma sumnjiv i štetan za grad.

„Mene da neko bez ikakvog osnova časti sa 5,6 miliona ja bih sigurno odmah njega potom častio sa milion. Bogataše i svjetsku mafiju častite milionima, a ovamo običnim građanima koji duguju po 100-200 eura za porez, šaljete na vrata sudske izvšuitelje“, istakao je Risančić.

„Kad je Arsenal prodat 2006. obećavali ste 25 miliona eura fiskalnih benefita za Opštinu. Do sada smo naplatili 7,5 miliona eura komunalija, sad se odričemo 5,6 miliona, a nad glavom nam visi da se odreknemo još 6,6 miliona na ime ulaganja Porta u infrastrukturu. Neće oni stati na ovome i biće nam jako skupo ako na ovo pristanemo, a uopšte ne moramo“, istakao je Budimir Cupara (AZT) dok je Miomir Abović (TA) konstatovao da ćemo mi „ovoj sirotinji i mučenicima iz Porta dati ukupno preko 12 miliona eura novca grada Tivta“.

Foto: Siniša Luković

„Ovo je do sada najdrastričniji nastavak vašeg štetočinskog djelovanja protiv interesa Tivta u aferama „Građevinar“, Erlang, vrtić i drugim.Suština je da ste i sami priznali da je ovo politilčka odluka, a ne nešto na što ste pravno obavezani. Mogli ste ti da odbijete da ste imali hrabrosti ali ste poslušnici Podgorice koji će to ostati do kraja“, istakao je Abović na što je potpredsjednik Opštine Siniša Kusovac (DPS) uzvratio da opzicija plasira „ispraznu priču bez argumenata“ i naglasio da lokalna vlast nije ugrozila budžet „jer mi radimo racionalno i strateški, a ne populistički“.

„Vi ste Demokratska partija kapitalista, jer zastupate interese tajkuna, a ne svojih građana“, odgovorio je Andrija Petković (BF) dodajući da je „slično radila i ekipa iz Budve, a znamo kako su završili budvanski poslušnici u slučaju Zavala“.

Darinka Kašćelan (SNP) je odluku da se Portu oprosti 5,6 miliona eura komunalija ocijenila kao „pravno neutemeljeno otimanje iz džepova građana Tivta“, ali su odbornici DPS ostali neumoljivi i svojim glasovima na kraju odlučili da grad Tivat časti „stateškog stranog investitora“.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)