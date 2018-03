DPS: Demokrate misle da mogu da ubijede da narod nijesu pobjegli sa sjednice Skupštine Glavnog grada

Demokrate toliko ne poštuju sopstveni narod, pa misle da mogu da ga ubijede da nijesu pobjegli sa sjednice Skupštine Glavnog grada na čijem dnevnom redu su bile odluke od značaja za građane, kao i da se nijesu udostojili da, iako su za to plaćeni, učestvuju na skupštinskim odborima, saopšteno je danas iz Kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Glavnog grada.

Oni su reagovali na saopštenje Kluba odbornika Demokratske Crne Gore u Skupštini Glavnog grada u kome je poručeno da su "Mugošini nasljednici bježeći od odgovora pobjegli do primorja".

"Zar toliko ponižavaju sopstvene građane da misle da narod nije svjestan da su pobjegli kako se ne bi da opredijelili po ovom pitanjima, jer to podrazumijeva odgovaran pristup i donošenje odluka koje nijesu populističke? Ali minornoj partiji kakve su Demokrate u političkom programu je glavni cilj lov na birača, pa zato u svakom svom saopštenju i pominju građane u kotekstu broja glasova. Tako i u najnovijem, u kojem sanjaju kako imaju par hiljada glasova više, opet nepoštujući svoj narod i vrijeđajući im osnovnu inteligenciju u pokušaju da ga ubijede kako na izborima nijesu uglavnom na ivici cenzusa. Kao da građani ne vide šta se radi u Kotoru i kako se svađaju oko direktorskih pozicija, kakve riječi upućuju jedni drugima, kako se sa svojim koalicioinm partnerima utrkuju ko će kome više uvreda da uputi. Od džeparoša sa sutomorske plaže do najnižeg rječnika ulice, javnost svakodnevno zgražavaju svojim "partnerskim odnosom". Ali sve to trpe, samo radi vlasti", navodi se u saopštenju DPS.

Oni su dodali da je nesporna činjenica da su Demokarte pobjegle sa sjednice Skupštine Glavnog grada.

"Pobjegle su od ukrštanja arugemenata jer znaju da bi mi, što se tiče predloga odluke o ugradnji vodomjera, javnost postavila pitanje –ako ste predložili 2015. godine, što nijeste dosad primijeili u opštinama u kojima vršite vlast. Da građane ne poštujete, to je dokazano, ali da ne poštujete sebe tako što ne primijenjujete sopstvene prijedloge, i to se sve više pokazuje. Sve navedeno je samo mali dio onoga zbog čega nikada nećemo moći da se poredimo, jer partija koja ima 160.000 glasova nikada neće trčati za još jedim više, i bježati od teških odluka, jer je to pricip rada odgovorne vlasti. Odgovornost prema građanima se ne svodi na konferecije za medije i saopštenja, a bježanje od donošenja odluka. Po tome su Demokrate poznate", kazali su iz DPS.

