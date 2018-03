DPS: Demokrate otpjevale svoje u Zeti

Stihovi “Učio ih učio od srede do petka, al' se nisu odmakli dalje od početka” najbolje oslikavaju ono što su Demokrate u Zeti danas - prvačići, saopšteno je iz OO DPS Golubovci-

"Matamatički zadatak koji Demokrate uporno ne mogu da riješe, a radi se o prostom sabiranju je da, s jedne strane saberu sve investicije u opštini Golubovci u zadnjem mandatu, a one uveliko prevazilaze 10 miliona eura, i, s druge stane, svoje ubjedljivije poraze u svim partijama kojima su pripadali, ma kako se one zvale, prolazeći kroz kameleonsku metamorfozu u kojoj ih više niko ne prepoznaje", navodi se u saopštenju.

Iz DPS dodaju da zato Demokratama građani ne daju prolaznu ocjenu na izborima.

"Ali od “repetenata” kako sami kažu, i nije za očekivati da shvate proste matematičke radnje. A čak i učenici mlađih razreda, koje Demokrate sa nipodaštavanjem pominju, znaju ko je na zadnjim lokalnim izborima osvojio apsolutnu vlast u Zeti i ko je, vođenjem odgovorne politike u zadnjih 10 godina povećao podršku za preko 1000 glasova. Jer nasilje nad istinom i zdravim razumom koje štancuju Demokrate iz svoje fabrike crvenih kravata, dovodi do, kako je praksa pokazala, minorne partije koja se raduje “čupnutim” mandatima opozicije, kao što im je to lijepo objasnio njihov koalicioni partner. Da sumiramo: mi ćemo nastaviti da ulažemo u našu Zetu jer nam građani za to daju mandat, a Demokrate su svoju pjesmicu davno otpjevali", zaključuje se.

