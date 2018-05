DPS Golubovci: Ono što mladima, a i ostalima u Zeti možda malo nedostaje je bolja opoziciona ponuda

Vrijedni zetski domaćini su nas uvjerili da vam nije problem da se pojavite bilo gdje jer ih po nekoliko puta obilazite i ometate u obavljanju sezonskih poslova i zasluženom odmoru ali bez efekta nažalost, saopštili su danas iz Kluba odbornika Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini opštine (SO) Golubovci reagujući na saopštenje koalicije "Zeta za 21. vijek" koju čine Demokratska Crna Gora i Građanski pokret URA.

"Ono što je sigurno je da, pored toga što vam nije problem da se pojavite bilo gdje izgleda da vam nije problem i da kažete bilo što, bez obzira imalo to uporišta ili elementarnog smisla. Tako ste smislili da ćete na trokutu budućeg autobuskog stajališta izgraditi čitav niz objekata za mlade, od omladinskog centra preko terena za boćanje i poslovnih objekata. Baš nas interesuje kako ćete to sve smjestiti na nepunih 600 metara kvadratnih ili ste možda za početak mislili da napravite virtuelnu maketu u minijaturi što nas ne bi iznenadilo. Ono što je lijepo s vaše strane je da u virtuelnom prikazu planirate da rekonstruišete i sve privatne objekte u blizini raskrsnice, ali ljude zbunjuje brdovita pozadina pa nisu sigurni da je to u ravnoj Zeti", navodi se u saopštenju DPS Golubovci.

U saopštenju se dodaje da je DPS-u jasno "šta koalicija "Zeta za 21. vijek" pokušava i gdje su to vidjeli".

"To u potpunosti odgovara prepisivačkom konceptu Demokrata da probate plagirati prije godinu dana usvojen Urbanistički projekat sportsko-rekreativnog kompleksa Balabani, gdje su stvorene sve planske i imovinske pretpostavke da se na površini od preko 4,2 hektara izgrade sadržaji ovog tipa kao i mnogi drugi i da taj prostor služi i sadašnjim ali i budućim generacijama. Možda ste čuli pa zaboravili da je Zeta područje odakle se ljudi ne iseljavaju već rado dolaze i ostaju zbog svih onih prednosti koji su u njoj stvoreni i postoje. Možda su vas ova brda na virtuelnim prikazima vaših plagijata zavela da pomislite da ste na nekom katunu. Uvjeravamo vas da ste pobrkali lončiće a evo vam i još jedna potvrda kojom vas želimo podsjetiti da opština Golubovci već pet godina unazad stipendira svoje najbolje učenike i studente obavezujući se da im obezbijedi i stažiranje nakon završenih studija. Koalicijo za 22. vijek, topla voda je takođe izmišljena, čisto da znate. Za kraj da vam kažemo, ono što mladima a i ostalima u Zeti možda malo nedostaje je bolja opoziciona ponuda jer ako je ovo to što nudite vrijednim i pametnim domaćinima iz Zete kao alternativu ozbiljnoj i odgovornoj vlasti koja radi u njihovom interesu 365 dana u godini, bojimo se da ćete ostati u virtuelno-plagiranom svijetu brda i dolina zauvijek", kazali su iz DPS Golubovci.

