DPS i partneri dupliraju broj funkcionera u Kolašinu

Kolašinska lokalna uprava, nakon konstituisanja izvršne vlasti, imaće duplo više funkcionera i starješina opštinskih organa u odnosu na minule četiri godine.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, koalicionim sporazumom, koji su nedavno potpisale Demokratska partija socijalista (DPS), Grupa birača (GB) “Šule i Mikan s građanima za Kolašin” i Socijaldemokrate (SD), predviđeno je da postoje četiri sekretarijata - za uređenje prostora, ekonomiju i finansije, opštu upravu i zaštitu životne sredine.

Tokom mandata bivše vlasti postojali su samo sekretarijat za finansije, u okviru kojeg su obavljani i poslovi iz oblasti opšte uprave i sekretarijat za urbanizam, koji je objedinjavao i poslove uređenja prostora i zaštite životne sredine. Kolašin će ubuduće imati i dva potpredsjednika Opštine, dok je bivša vlast imala samo jednog. U novoj kolašinskoj izvršnoj vlasti, jedan od potpredsjednika biće zadužen za sistem lokalne uprave i društvene djelatnosti, a drugi za ekonomiju, finansije i investicije.

Pored dupliranja broja sekretarijata, odnosno razdvajanja dosadašnjih i formiranja novih sekretarijata, koalicionim sporazumom predviđeno je i da svaki od četiri sekretara ima i svog pomoćnika. Takođe, prema koalicionom sporazumu, Kolašin će, prvi put, imati i gradskog arhitektu i mendžera Opštine.

Koji su razlozi za povećanje broja funkcionera i starješina organa i da li su to stvarne potrebe grada, nije bilo moguće saznati od čelnika koalicije DPS- GB- SD.

Nedavno izabrani predsjednik Skupštine opštine (SO) Milan Đukić (GB) nije želio da komentariše te informacije.

"Lokalna uprava biće organizovana u skladu sa potrebama grada i građana Kolašina. Informacije koje imate ne bih želio da komentarišem”, rekao je on.

Od komentara se uzdržao i Milosav Bulatović (DPS), koji će, najvjerovatnije biti budući predsjednik Opštine Kolašin. Kako je rekao, izjave na temu organizacije lokalne uprave daće tek nakon što se konstituiše vlast, to jest, nakon što broj broj funkcionera i starješina bude zvaničan. I on tvrdi da će lokalna uprava biti po mjeri onog što je gradu potrebno.

Prvi čovjek SD-a u Kolašinu Nikola Medenica nije odgovarao na pozive “Vijesti”. Međutim, tokom potpisivanja koalicionog sporazuma on je najavio reorganizaciju lokalne uprave navodeći da treba stvoriti osnovne pretpostavke za jačanje administrativnih kapaciteta i dovođenja na nivo stavarnih potreba budućeg razvoja Kolašina.

Povećanje broja funkcionera i straješina organa, kako procjenjuju iz kolašinske opozicije, koštaće građane za period četvorogodišnjeg mandata koalicije DPS-GB-SD oko pola miliona eura više nego što je do sada trošeno za plate funkcionera i starješina. U opoziciji tvrde i da je jedini motiv nove kolašinske vladajuće koalicije uhljebljenje partijskih kadrova.

“Već na samom startu građani imaju priliku da vide da koalicija ne priča o realizaciji izbornih programa koje su obećali građanima, doduše neki ih nijesu ni imali ili su ih prepisali od drugih političkih subjekata, već se isključivo dogovara na koji način će se podijeliti i povećati broj funkcionera. To je stara i već dobro poznata praksa gore političkih subjekata, koji čine nelegitimnu većinu. Ta nelegitimna većina je ista ona koja je vladala do 2014. godine, samo što su neki koalicioni partneri DPS “prepakovani” pod nazivom novih partija”, kaže Vladimir Martinović iz Demokrata.

Prema njegovim riječima, kolašinski budžet neće izdržati razdvajanje postojećih i formiranje novih sekretarijata, dodatno opterećnih sa velikim brojem pomoćničkih mjesta. Za Martinovića je problematično što se, kako kaže, već zna koji će “partijski vojnici popuniti ta mjesta, koja se biraju oglasom i konkursom”.

“Ako su tačni navodi da nova-stara koalicija sada planira da duplira broj funkcionera i starješina organa kroz uvećanje broja potpredsjednika, sekretara, koji bi svi imali pomoćnika, i drugih starješina, to će za njihov četvorogodišnji mandat građane koštati oko pola miliona eura više nego do sada. Ja, ipak, ne vjerujem da oni koji su zadužili građane Kolašina 10 miliona eura ponovo smiju krenuti istim putem”, kaže Bojan Zeković, odbornik Socijaldemokratske partije (SDP).

On objašnjava da “zakon ostavlja takvu mogućnost u velikim opštinama i sa velikim obimom posla, ali je nevjerovatno da neko planira da građani Kolašina plaćaju administraciju kao Podgorica”.

Bulatović kao privrednik ne smije dopustiti rasipanje

Prema Zekovićevim riječima, zakon o lokalnoj samoupravi propisuje da se “unutrašnja organizacija i sistematizacija organa i službi utvrđuje zavisno od obima, vrste i složenosti poslova i na način kojim se obezbjeđuje njihovo efikasno, ekonomično i efektivno vršenje”.

“Unutrašnja organizacija sistematizacija organa i službi ne utvrđuje se na osnovu potrebe partije na vlasti da njihovi uhljebi dobiju platu na račun građana. Vjerujem i da Milosav Bulatović kao lider te koalicije, sa iskustvom iz privrede, neće to dozvoliti i da se sa novcem građana neće ponašati rasipnički kao što to ne čini ni u biznisu. Zbog toga, zaista, vjerujem, iako takva mogućnost postoji, da se to neće dogoditi”, kaže Zeković.

