DPS ne smeta što Vlada Tivtu otima Kalimanj

Većina u odborima Skupštine Opštine koju čine DPS-SD i HGI, kao i najuže rukovodstvo lokalne uprave Tivta, izjasnilo se protiv građanske inicijative o gradskoj lučici Kalimanj, koju je podnijela grupa birača Arsenal za Tivat (AzT).

Uprkos tome što je ova građanska inicijativa rukovodstvu Opštine predata još 22. marta, ona će se tek danas naći na dnevnom redu redovne sjednice lokalnog parlamenta.

U inicijativi koju je svojim potpisima podržalo 315 punoljetnih Tivćana traži se da Opština Tivat zadrži upravljanje ili koriščenje marinom Kalimanj i da poslove korišćenja i pružanja usluga marine povjeri svom preduzeću Komunalno d.o.o.

Potpisnici građanske inicijative zahtijevaju da marina zadrži status komunalne, a ne komercijalne marine koja će pružati usluge svim građanima Tivta. Traži se i da Skupština Opštine „donese zaključak u skladu sa ovom inicijativom, radi zaštite interesa građana Tivta koji su marinu Kalimanj gradili isključivo od sredstava prikupljenih samodoprinosom“.

Gradska lučica Kalimanj ima oko 330 vezova za mahom male barke i sportsko-rekreativna plovila građana Tivta, a u aktuelnom obliku napravljena je sredinom osamdesetih godina prošlog vijeka sredstvima samodoprinosa koji su za nju izdvojili sami Tivćani. Uprkos tome, Vlada je Kalimanj proglasila lukom od lokalnog značaja i povjerila na upravljanje JP „Morsko dobro“ iz Budve, obavezavši tu državnu firmu da gradsku lučicu Tivta ponudi na tender za izbor novog koncesionara, a kojem će biti omogućeno da dio kapaciteta Kalimanja privede komercijalnoj namjeni i da ih izdaje nautičkim turistima.

Odbor za planiranje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambenu djelatnost SO Tivat je pred današnju sjednicu lokalnog parlamenta razmatrao građansku inicijativu AzT-a i pozivajući se na zakone o državnoj svojini, morskom dobru, koncesijama i o lukama, konstatovao da način upravljanja i koriščenja gradskom lučicom „nije u nadležnosti lokalne samouprave, te samim tim inicijativa je neprihvatljiva jer je u suprotnosti sa naprijed navedenim citiranim zakonskim odredbama.“ To piše u mišljenju Odbora kojim predsjedava Vladan Biočanin (DPS).

Odbor dalje preporučuje SO Tivat da ova donese zaključak „u tom pravcu da se d.o.o. Komunalno Tivat obaveže odnsono ovlasti da prati cjelokupni koncesioni postupak od donošenja koncesionog akta, objavljivanja javnog oglasa do podnošenja ponuda i uzme aktivno učešće kako bi pokupali sve da se uspješno okonča sami postupak i da koncesiju za dalje upravljanje lučicom ima kao i do sada, opštinsko preduzeće.“

Da Opština i Komunalno Tivat treba da pokušaju da na tenderu za dodjelu kobcesija od države zakupe sopstvenu gradsku lučicu koju su Tivćani gradili, smatra i gradonačelnik dr Siniša Kusovac (DPS). On je u mišljenu koje je dostavio SO, naveo da je opštinski Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj, shodno Zakonu o lukama i Odluci vlade o određivanju luka prema značaju, zaključio da pitanje Kalimanja „nije u nadležnosti lokalne samouprave“.

Kusovac se pozvao i na zakon o državnoj imovini prema kojem su luke dobra u opštoj upotrebi kojima raspolaže Crna Gora.

„Shodno tome, bez želje da osporim dobru namjeru podnosilaca inicijative, i ličnog miščljenja sam da je lučica Kalimanj važan resurs koji bi svakako trebalo da ostane opštinksi, odnosno u ingerenciji opštinskog preduzeća Komunalno. Ističem da će Opšptina Tivat preduzeti sve mjere kako bi d.o.o. Komunalno učestvovalo, i iskreno se nadam, uspješno okončalo učešče u koncesionom postupku", naveo je gradonačelnik Kusovac.

