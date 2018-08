DPS: Ne zabranjuje se Savjet, nego njegovo antidržavno djelovanje

Ustaljenom praksom, Momčilo Vuksanović, predsjednik SNS najprije zamjenjuje teze, a potom se pretvara u portparola svojih pokrovitelja iz prosrpskih političkih partija. Jer, sva pitanja kojima se Vuksanović bavi u svom reagovanju isključivo su politička, a ne nikako identitetska ili kulturološkam, navode iz DPS-a.



"Najprije, Vuksanoviću niko nije rekao da će DPS tražiti izmjene zakona kako bi bio ugašen Srpski nacionalni savjet, već da će se izmjene zakona tražiti kako bi bilo spriječeno dalje nerezonsko izdvajanje novca iz državnog budžeta onim savjetima koji taj novac troše kako bi podrivali i rušili temelje države Crne Gore. Metaforicki rečeno, to je isto kao da u sred svoje kuće dajete upaljenu šibicu u ruke nekome ko već drži benzin. Od osnivanja Savjeta do danas, država Crna Gora je po raznim osnovama toj organizaciji dodijelila oko pet miliona eura i taj novac je uglavnom iskorišten za perfidno negiranje, blaćenje i podrivanje Crne Gore, kroz različite forme - od medijskih sadržaja, do skupova i promocija, pa sve do otvorenog političkog djelovanja. Jedini cilj koji DPS želi da postigne izmjenama zakona je da takvo buduće djelovanje bilo koje organizacije bude spriječeno, a to je jedino što je u skladu sa Ustavom Crne Gore", piše u saopštenju.



Iz DPS-a dodaju da će pružiti punu podršku Vladi i drugim organima da se "ova materija normativno uredi po evropskim pravilima,u skladu sa demokratskom međunarodnom praksom,uz energičnu primjenu adekvatnih mjera prema svima koji ne poštuju državu Crnu Goru i njene zakone".

