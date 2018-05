DPS: Stadion malih sportova uskoro u novom ruhu

Čuveni Stadion malih sportova pod Goricom u Podgorici biće rekonstruisan i pretvoren u novu sportsko-rekreativnu oazu u samom centru Glavnog grada, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Novi izgled Stadiona malih sportova predstavili su danas nosilac liste „Za dobro građana Podgorice – Pobjednička koalicija Milo Đukanović“ Ivan Vuković, gradonačenik Podgorice Slavoljub Stijepović, a podršku im je pružio i proslavljeni fudbaler i crnogorski reprezentativac Mirko Raičević.

„Svaki grad ima neka mjesta za koja su ljudi posebno vezani, u Podgorici to su definitivno prije svih brdo Gorica i Stadion malih sportova. Ja mislim, kao što je rekao Ćiro Raičević, da nema Podgoričanina koji ovdje nije odigrao barem partiju fudbala ili odgledao neki sport, tako da mene kao Podgoričanina, kao bivšega sportistu, čini izuzetno srećnim to što će za godinu-dvije dana ovaj objekat izgledati potpuno drugačije, odnosno to što ćemo ovom prostoru dati novi život. Moram da naglasim zadovoljstvo zbog činjenice da je u periodu mandata koji je na isteku Glavni grad uložio preko 20 miliona eura u sportsku infrastrukturu, ne samo u centru grada nego i na periferiji, pritom vodeći računa i o potrebama profesionalnih sportista i o onome što su potrebe amatera i rekreativaca. Mislim da je današnji skup i ovo predizborno obećanje koje ćemo vrlo brzo realizovati najbolji zalog za to da ćemo i u narednom periodu nastaviti istim putem, na zadovoljstvo svih Podgoričana i ljudi koji vole ovaj grad“, kazao je Vuković.

Stijepović je poručio da je zadovoljan što je uprava Glavnog grada sačuvala kultno mjesto mnogih generacija Podgoričana i što će Stadionu mlaih sportova u narednom mandatu biti udahnut novi život, kroz rekonstrukciju ukupnog prostora.

On je, kako ističu iz DPS, naglasio da je ranijim planovima bilo predviđeno da se u tom dijelu Podgorice izgradi nekoliko stambeno-poslovnih objekata, ali da je uprava Glavnog grada, zahvaljujući inicijativama građana i namjerama uprave, pokrenula izmjene takvih planova i da će prostoru Stadiona mlaih sportova biti vraćena nekadašnja namjena sportsko-rekreativne zone.

Stijepović je dodao da će na prostoru nekadašnjih staklenika „Zelenila“ biti smješten Prirodnjački muzej.

