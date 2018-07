DPS-u gradonačelnik, SD dobija potpredsjednika

Predsjednik i jedan od potpredsjednika Opštine Kolašin biće iz Demokratske partije socijalista (DPS), dok će funkcija drugog potpredsjednika pripasti Socijaldemokratama (SD). To je precizirano koalicionim sporazumom, koji su potpisali predstavnici te dvije stranke Milosav Bato Bulatović i Nikola Medenica, kao i predstavnik Grupe birača “Šule i Mikan sa građanima za Kolašin” Milan Đukić. On je nedavno izabran za predsjednika SO. Sporazumom je predviđeno i da iz DPS-a bude glavni administrator i sekretar Skupštine. Potpisnici sporazuma juče nijesu željeli da govore o personalnim rješenjima, pa ni da potvrde da će na čelu Kolašina biti Bulatović, kako je nadavno nezvanično saopšteno iz DPS-a. Oni su kazali da bi do kraja jula trebalo da bude zakazana sjednica SO, na kojoj će biti izabran novi predsjednik Opštine.

Iako je rečeno da je sporazum javan, novinarima nije bio dostupan prilog u kojem je precizirano kako će biti podijeljene ostale funkcije u lokalnoj upravi, iz kojih stranaka će biti čelni ljudi sekreterijata, javnih preduzeća i ustanova.

“Mi preuzimamo odgovornost za razvoj naše opštine. Na ovaj način imamo priliku da proširujemo koalicioni kapacitet i svi zajedno preuzimamo odgvornost”, kazao je Bulatovć.

