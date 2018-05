Dragana Ivanović od biljaka i meda stvorila unosan biznis

Mlada preduzetnica Dragana Ivanović iz Podgorice više od deset godina bavi se proizvodnjom ljekovitog bilja i prirodne kozmetike.

Rastući u porodici koja ima tradiciju bavljenja pčelarstvom, došla je na ideju da se pored prodaje meda, počne baviti proizvodnjom melema i krema na bazi voska, propolisa i organskih sertifikovanih čajeva.

Svoje prve proizvode je poklanjala, da bi vremenom shvatila da se upustila u “ozbiljniji posao”.

“Sve je počelo iz hobija, a preraslo je u porodični biznis. Sve pravimo ja, majka i otac. Pravimo i kapi za smirenje, cirkulaciju, visok krvni pritisak i ostalo, kao i preparate za jačanje imuniteta od meda i određenih čajeva, propolisa i polena”, ispričala je Dragana.

Članica je Udruženja preduzetnica Crne Gore, a svi proizvodi su sertifikovani od Instituta za javno zdravlje.

“ Za organske čajeve imamo sertifikate od “Monteorganike”, što mi je, kao proizvođaču, veoma važno. To mi je zaštita... Prostorije koje koristimo za proizvodnju su po sertifikatima i HACCP standardima”, kazala je Ivanovićeva.

Dragana je završila Ekonomski fakultet u Podgorici i Prirodnu medicinu u Beogradu i, kroz smijeh, kaže da je “iskoristila oba fakulteta”:

“Bavim se i ekonomijom i medicinom, zato što je u sklopu proizvodnje medicina, a u sklopu prodaje ekonomija”.

Radni dan joj, kako kaže, traje 24 časa, s obzirom da je porodična proizvodnja i da sve rade sami.

“Nema mnogo odmora. Nekad mi odmor budu i sajmovi, na kojima izlažemo proizvode. Tu sklapamo prijateljstva i poznanstva, družimo se. Ima i raznih putovanja, tako da nije samo prodaja”, istakla je Dragana.

Redovno, kako je kazala, učestvuje na sajmovima u podgoričkim tržnim centrima i drugim gradovima u Crnoj Gori i drugim državama. Učešće na takvim manifestacijama joj, kako je kazala, pomaže i za bolju prodaju, jer “su svi željni prirodnih proizvoda”.

“Bazirali smo se isključivo na kvalitet proizvoda. Cijene su pristupačne, za svačiji džep. Mada, kada odemo u neku drugu državu, često nam kažu da smo povoljni, s obzirom na njihov standard”, kazala je Dragana.

Organske čajeve sa porodicom bere u Kučima i do sada ima preko 60 registrovanih vrsta čajeva. “Pravimo i mješavine...Imamo pelin, virak, mlečiku, preslicu, jagorčevinu...Zavisno od pakovanja, cijena je od tri do pet ipo, šest eura. Imamo i sirupe na razblaživanje, sa šećerom ili bez, koji su od četiri do pet eura, kilogram meda je od deset do 12 eura... Melemi i kreme su od tri ipo do 12 eura”, istakla je Ivanovićeva.

Ističe da se biznis za sada dobro razvija, ali da “uvijek može bolje”.

“Mi ne tražimo nikakve podrške sa strane, nego se držimo toga što mi možemo da finansiramo, što možemo sami da pokrijemo, a da ne budemo u dugovima. Za sada je dobro...”, kazala je Dragana.

Teško je naći radnike, koji bi učestvovali u proizvodnji prirodne kozmetike

Dragana je kazala da teško može da nađe radnu snagu koja bi radila u proizvodnji prirodne kozmetike.

“Neko ne želi da uči, nekome to ne ide od ruke. Oko proizvodnje ima dosta posla i veoma bi mi značilo da, na primjer na sajmovima, imam nekoga ko će da prodaje...”, istakla je ona.

