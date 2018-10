DRI želi da ugasi opozicione partije

Najava Državne revizorske institucije (DRI) da će tražiti od Skupštine da se partijama ukine korišćenje ušteđenog novca tokom redovnog poslovanja za finansiranje izborne kampanje i blokiranja novca strankama, direktna je najava pokušaja gašenja opozicionih partija, vraćanja na jednopartijski sistem i obračuna vlasti sa političkim protivnicima, ocijenili su iz opozicije.

Član Senata DRI Nikola Kovačević juče je u razgovoru za “Vijesti” najavio da će DRI predložiti Skupštini da se partijiama zabrani da za izbornu kampanju troše pare koje dobiju za redovan rad, da se Ministarstvu finansija omogući da strankama blokira novac ako ga ne troše po propisima. On je naveo da većina partija koristi novac za redovan rad za finansiranje izbornih kampanja. “Zakonom treba definisati da li se tim novcem mogu finansirati troškovi izborne kampanje. Zakon sada definiše strogu podjelu između izvora novca za finansiranje redovnog rada i za finansiranje izborne kampanje i postavlja ograničenje na ukupan iznos koji se može prikupiti za svaku od njih. Cilj zakona je da se ograniči novac (troškovi) izborne kampanje i njihovo transparentno trošenje”, naveo je Kovačević i dodao da se sadašnjim zakonskim rješenjima nigdje ne pominje mogućnost finasiranja izbornih kampanja sa računa za redovno poslovanje.

Predlaže se da opozicioni politički subjekti u višemjesečnoj izbornoj kampanji za lokalne izbore u Petnjici potroše 48 eura, na Cetinju 177 eura, a u Mojkovcu 147 eura, koliko im pripada saglasno Zakonu, a DPS kroz donacije na desetine i stotine hiljada eura, kaže Boris Bogdanović

Generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović kazao je da je to uvod u gašenje partija, posebno imajući na umu da postojeća zakonska rješenja predviđaju oskudan novac koji političke partije dobijaju za vođenje izbornih kampanja, naročito na lokalnom nivou. “Prosječna kampanja za jedne izbore iziskuje nekoliko puta, a na lokalnom nivou i desetine puta veće troškove od prihoda koji pripadaju političkoj partiji iz budžeta za finansiranje izbornih kampanja”, kazao je Bogdanović agenciji MINA. Poslanik Demokratskog fronta (DF) Milutin Đukanović takođe kaže da su ovi predlozi DRI-a novo obračunavanje vlasti sa političkim protivnicima. “Država trenira strogoću i represivni aparat prema DF-u po svim osnovama, od izmišljenog državnog udara do blokade sredstava od Agencije za sprečavanje korupcije. Institucije koje bi trebale da posvete mnogo veću pažnju neracionalnom trošenju, da ne kažem pljački državnih, narodnih sredstava, to njih ne interesuje, samo je važan obračun sa političkim protivnicima”, kazao je Đukanović za “Vijesti”. On dodaje da je dok traje današnja vlast, svaki predlog više nego licemjeran.

Institucije koje bi trebalo da posvete mnogo veću pažnju neracionalnom trošenju, da ne kažem pljački državnih, narodnih sredstava, to njih ne interesuje, samo je važan obračun sa političkim protivnicima, tvrdi Đukanović

Bogdanović tvrdi da ovi predlozi DRI ne predstavljaju problem jedino Demokratskoj partiji socijalista (DPS). “Poznato je da njima donacije fizičkih lica kroz klasičnu perionicu novca, predstavljaju dominantne prihode za finansiranje izbornih kampanja uz postojanje crnih fondova i vreća kojima ubijaju demokratiju po Crnoj Gori”, obrazložio je Bogdanović. On je naveo da se tako predlaže da opozicioni politički subjekti u višemjesečnoj izbornoj kampanji za lokalne izbore u Petnjici potroše 48 eura, na Cetinju 177 eura, a u Mojkovcu 147 eura, koliko im pripada saglasno Zakonu, a DPS kroz donacije na desetine i stotine hiljada eura. To je, kako je ocijenio, logika klasičnog partijskog poslušnika kojom se DPS kadrovi žele samoproglasiti za doživotne nosioce izvršnih funkcija. Bogdanović je rekao da su korisnici socijalne pomoći uplaćivali veliki novac za kampanju DPS-a. “Međutim, Kovačević ni u jednom trenutku ne problematizuje donacije vladajućoj partiji, već želi da osakati opoziciju zahtjevom da joj ukine mogućnost da može uštedjeti racionalnim i domaćinskim poslovanjem tokom redovnog rada i taj novac iskoristiti za izbornu kampanju”, kazao je Bogdanović.

Dok je DPS-a ni DRI ne može biti nezavisan

Milutin Đukanović tvrdi da se pod ovom vlašću nikada ne mogu napraviti nezavisne institucije, sudovi, agencije, pa tako ni DRI nije nezavisan. “Prema tome, ostaje nam da se borimo da se ova vlast smijeni i da se u Crnoj Gori konačno formiraju nezavisne institucije. Institucije su u stvari servis DPS-a u obračunu sa političkim protivnicima. Vidjeli ste šta je uradila ASK DF-u. Godinu su nam blokirali sredstva u iznosu od 350.000 eura i kad smo mi na sudu dokazali da smo u pravu, da su razlozi za blokadu koje je Agencija navela, pa sve i da je ona bila u pravu, bili banalni, a nije bila, ko je odgovarao zbog toga - niko”, kazao je poslanik DF-a.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)