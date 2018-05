Drljević: Crna Gora još posvećenija u reformi vladavine prava

Crna Gora će intenzivirati rad kako bi uspješno dovršila reformske procese u svim oblastima, posebno u vladavini prava, rekao je glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU), Aleksandar Drljević.



On je danas primio danas članove Odbora za evropske poslove i kontrolu evropskih fondova Narodnog sobranja Bugarske, koju predvodi predsjednik Odbora, Kristian Vigenin.



Drljević je, kako je saopšteno iz Kancelarije za evropske integracije, rekao da očekuje da će dosadašnji napori u pregovorima biti prepoznati i nagrađeni na Međuvladinoj konferenciji u junu.



On je istakao da je evropska perspektiva zemalja Zapadnog Balkana osnažena tokom bugarskog predsjedavanja, i naglasio da, osim snažne političke volje, posvećenosti reformama i dobrim rezultatima na unutrašnjem planu, dinamika pregovaračkog procesa zavisi i od podrške i situacije u samoj Uniji.



Vigenin je poručio da je budućnost Zapadnog Balkana u EU i prenio spremnost za nastavak intenzivne saradnje na svim poljima s ciljem daljeg napredovanja Crne Gore prema članstvu.



On je istakao da se Bugarska zalaže za individualni napredak prema članstvu, u skladu sa ostvarenim rezultatima i ocijenio da je 2025. realan datum pristupanja Crne Gore Uniji, imajući u vidu ostvareni dosadašnji napredak i snažnu posvećenost reformama.



„Ohrabrio je Crnu Goru da nastavi sa već započetim reformama u svim oblastima, poručivši da je to najbolji put ka dostizanju evropskog kvaliteta života i što skorijoj integraciji u EU“, navodi se u saopštenju Kancelarije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)