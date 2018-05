Društvo profesionalnih novinara: Tražimo da novinari zaista budu prioritet

Društvo profesionalnih novinara Crne Gore poziva kolege da danas odaju poštu stradalom glavnom uredniku lista „Dan“ Dušku Jovanoviću, čija je likvidacija, kako navode, jedna od sramnih mrlja na obrazu države Crne Gore.

"Kolege, zapalimo svijeće noćas u 23.45 na mjestu gdje je Jovanović likvidiran i na taj način još jednom ponovimo – tražimo da se riješi njegovo ubistvo, ali i svi napadi na novinare. Šta je Državno tužilaštvo uradilo sa preporukama Komisije za istrage napada na novinare, šta je bilo sa svjedokom koji je bio spreman da govori o zločinu nad urednikom „Dana“, da li su tužioci uzeli izjavu ili su ga odbacili kao nerelevantnog iako je bio pouzdan u jednom drugom slučaju? Dokle će policija i tužilaštvo ignorisati dokaze i imati opravdanje za loš rad, kao što se dešavalo i u ovoj istrazi", navodi se u saopštenju Mile Radulović, generalne sekretarke DNP-a.

Navode da porodica stradalog novinara ima pravo na zadovoljenje pravde, a "nje nema sve dok je jedan saizvršilac pokriće za ubicu, nalogodavca i motiv likvidacije".

"Podsjetimo i ta mala pravda hoće da se oskrnavi, pokušajima da se osuđeni Damir Mandić amnestira i ranije izađe iz zatvora. Bila su takva dva pokušaja i ne vjerujemo da će se od njih odustati. Jer dok on ćuti o zločinu, neka nagrada mu se za to verovatno sprema. Prije četiri dana zastarelo je i krivično gonjenje onih koji su pretukli Mladena Stojovića, napadači su time nagrađeni, kao i tužioci i policija jer ih niko ne poziva da odgovornost za loš rad. Prošle su gotovo tri sedmice kako je ranjena Olivera Lakić, žrtva ponovljenog napada. Javnost ne zna da li su policija i tužioci makli sa mrtve tačke kad je u pitanju pronalaženje napadača, motiva. A obećali su nam najviši vladini funkcioneri da će to biti prioritet. Ako su istraživanje ubistvo, napad na novinare i potezanje oružja na novinarku prioritet, čemu onda da se nadaju oštećeni i žrtve koje to nijesu?", zaključuje se u saopštenju Radulović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)