Država protiv mafije ili mafijaška država

Da li će se država uspješno izboriti sa organizovanim kriminalom zavisi od onoga ko postavlja šefa policije, a državne strukture nisu čiste od mafije, zbog čega je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori loša, poručuju iz opozicije.

Iz vladajuće Demokratske partije socijalista (DPS), sa druge strane, saopštili su da na organizovani kriminal nisu imune ni jače države.

Nakon dvostrukog ubistva u centru Podgorice i nove slučajne žrtve u mafijaškom ratu, dotadašnji direktor Uprave policije Slavko Stojanović i šef podgoričkog Centra bezbjednosti Jovica Rečević podnijeli su ostavke.

Tom zločinu prethodilo je ubistvo Dražena Čađenovića - postavljanjem bombe ispod blindiranog automobila kojim je upravljao.

Ta dva slučaja posljednji su primjeri višegodišnjih brutalnih sukoba kriminalnih bandi u Crnoj Gori, a premijer Duško Marković i članovi Vijeća za nacionalnu bezbjednost tek prije par dana priznali su da je bezbjednost u državi narušena i najavili da će mafiji stati na kraj.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Predrag Bulatović rekao je da se najprije mora sagledati da li je Crna Gora uređena držva, prije odgovora na pitanje - da li je u jača država od mafije:

“Jasno je da nijesmo i da su državne institucije pod direktnom kontrolom Mila Đukanovića i Markovića. One su zarobljene i ne ostvaruju svoje funkcije, nego su prije posvećene da ovom moćnom dvojcu realizuju zahtjeve”.

Potpredsjednik Građanskog pokreta URA Neđeljko Rudović, rekao je da neprihvatljiva bezbjednosna situacija u zemlji zahtijeva da prije svega bude uklonjen izvor njene nezapamćene eskalacije, odnosno da se istovremeno sprovodi oštra kaznena politika.

“O čemu se zapravo ovdje radi - o posljedicama tolerisanja kriminalnih grupa zato što ih određeni politički centri moći koriste za svoje prljave igre. Kriminalni klanovi su istovremeno u tijesnim vezama djelovima državnog aparata, prije svega djelovima policije i tajne policije. Sve to dovodi do brisanja granica između države i mafije i do zastrašujuće situacije da je u ovoj zemlji više desetina neriješenih ubistava i da građani rizikuju život ako sjede u kafani”, kazao je Rudović.

Poslanik DPS-a i član Odbora za bezbjednost Ljuiđ Škrelja, tvrdi da je država jača i spremnija od bilo koje pojave kriminalnih radnji.

“Ali smatram da nema toga mehanizma koji može spriječiti čovjeka koji je naumio da čini neljudsko djelo, a da pritom nije ni svjestan momenta i situacije kada će to da i učini i ne razmišljajući da mete mogu da budu i nedužni i slobodni građani”, kazao je Škrelja za “Vijesti”.

Dodaje da svaka kadrovska promjena, poput ostavki Stojanovića i Rečevića, može da donese odgovarajuće rezultate:

“Iz ove oblasti koja je dosta komplikovana, pomiješana i vezana u većini slučajeva sa elementima stranog faktora... A posljedice su nastale kod nas u Crnoj Gori. Smatram da je ostavka Stojanovića moralni i ljudski čin, jer se radi o čovjeku bez ijedne mrlje u karijeri i, što je najbitnije, radi se o poštenom i iskrenom čovjeku”, kazao je Škrelja.

Rekao je i da osobe i na vrhu te institucije snose i najveći dio odgovornosti.

“I tako su korektni ljudi poput Stojanovića i Rečevića i shvatili trenutnu situaciju. Moje je mišljenje da su i do sada Uprava policije i MUP zajedno na čelu sa ministrom Mevludinom Nuhodžicem uradili dosta toga da se spriječe posljedice organizovanih kriminalnih grupa”, kazao je poslanik DPS-a.

Bulatović, međutim, kaže da je režim “montažom takozvanog držanog udara”, doprinio sadašnjem stanju na crnogorskim ulicama:

“Prvo su formirali Vladu koja nije izraz slobodne volje građana, a zatim su u stalnom progonu DF-a koji je na izborima osvojio 20 odsto glasova. Taj progon je doveo da je parlament i danas bez kontrole od strane 39 poslanika najvažnijih poslova u oblastima borbe protiv kriminala. Dvojac Đukanović i Marković su kriminalizovali političke protivnike, a ostavili prostor za slobodno djelovanje mafije”, navodi Bulatović.

Rudović je ocijenio da Crna Gora počinje da liči na banane države Latinske Amerike.

“Ovo je država u kojoj društveni talog postaje vladajuća klasa, u kojoj neko može imati sve, pa i uzeti nečiji život bez posljedica. Gdje je rješenje. U volji i odlučnosti države da stane na rep kriminalcima. U snažnoj i beskompromisnoj potjeri koja će na kraju uspostaviti normalan poredak. Poredak u kojem se kriminalci boje policije, a ne obratno”, kazao je Rudović.

Škrelja je rekao da, osim nadležnih državnih organa, i građani treba da doprinesu očuvanju stabilnosti i spokojnog života.

“Na način sto će stati na stranu aktivnosti koje Uprava policije preduzima, a ne da se za sve i svašta krivica prebaci tamo gdje je nema”, poručio je Škrelja.

"Nova vlast - jedini lijek"

Bulatović tvrdi da kadrovske smjene u sektoru bezbjednosti imaju kozmetički značaj, odnosno da im funkcija - smirivanje nezadovoljne javnosti.

“Ali i da Marković počisti Đukanovićeve kadrove i postavi svoje, očigledno da je žestok obračun unutar struktura vlasti”.

Kazao je da je jedini način za pravu borbu protiv mafije i njen poraz - nova demokratska vlast.

“Smatram da ova Vlada odmah treba podnese ostavku i da se formira nova, široka, koja treba da porazi kriminal i nakon toga pripremi fer izbore. Ova vlast nema spremnost ni snagu. Ona u svojim redovima ima mnogo korumpiranih i povezanih sa kriminalom koje ne želi i ne može odstraniti i privesti pravdi”, rekao je Bulatović.

A gdje su pošteni?

Rudović je rekao da je rješenje komplikovane situacije u državi u volji i odlučnosti da se stane na rep kriminalcima.

“U snažnoj i beskompromisnoj potjeri koja će na kraju uspostaviti normalan poredak, poredak u kojem se kriminalci boje policije, a ne obratno. Da li će biti stimulisani pošteni policajci, zavisi od onog ko rukovodi policijom, a to opet zavisi od onoga ko postavlja šefa policije. Zato je činjenica da problem stanuje u vrhu vlasti”, kazao je.

Nema sumnje, tvrdi, da u policiji postoje ljudi koji mogu brzo dovesti sve u red ako im se daju ovlašćenja i podrška.

“Problem je što su takvi pripadnici policije obično skrajnuti. Mislim da tu leži odgovor na sva pitanja i strahove koje građani Crne Gore sve više imaju”, konstatovao je Rudović.

