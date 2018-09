DSS odbio inicijativu o ujedinjenju sa Narodnom strankom

Glavni odbor Demokratske srpske stranke (DSS) odbio je inicijativu o ujedinjenju sa Narodnom strankom (NS) na čijem bi čelu bio Vuk Kadić.

Prema tvrdnjama sagovornika “Vijesti” na sjednici GO, koja je održana u nedjelju, protiv inicijative predsjednika NS Predraga Popovića glasala su 23 člana, dok je osam bilo za pregovore. Iz stranke, na čijem je čelu Dragica Perović, kazali su da bi “treći početak Narodne stranke bio na štetu DSS-a”.

"Smatramo da bi to predstavljalo gašenje Demokratske srpske stranke i oživljavanje Narodne stranke na račun DSS-a. To bi predstavljalo nestanak autentične srpske stranke u Crnoj Gori koja je vodila patriotsku politiku i upravo zbog takve politike teško stradala. Za GO prihvatljivi su pregovori i inicijative sa političkim strankama, nevladinim organizacijama i istaknutim pojedincima sa kojima dijelimo iste ili slične vrijednosti, ali uz međusobno uvažavanje i poštovanje kao što, uostalom, i mi činimo prema drugima”, kazali su iz DSS-a.

U Popovićevom pismu, u koje su “Vijesti” imale uvid, članovima DSS-a se predlaže nastavak saradnje koja je prekinuta 2009. godine kada koalicija tih dviju stranaka nije uspjela da uđe u parlament. Popović, u pismu koje je dostavljeno članovima DSS-a, kazao da bi ujedinjenjem ove dvije partije NS dobio nove partijske organe na svim nivoima, ali da bi funkcionisao po starom partijskom programu “prilagođenom sadašnjem društveno- političkom trenutku”.

Perović Foto: Luka Zeković

Popović je istakao da niko od bivših funkcionera NS ne bi bio u novom rukovodstvu, već bi se u stranačkim organima našli “mladi i politički nepotrošeni ljudi”. On je kao potencijalnog predsjednika obnovljene NS predložio Vuka Kadića, sina nekadašnjeg predsjednika DSS Ranka Kadića.

"Čvrsto smo uvjereni da su vama, bolje nego kome drugom, poznati ljudski intelektualni i moralni kvaliteti, kao i politički potencijal mladog dr Kadića. Pored ličnih kvaliteta Vuk Kadić nosi i simboliku ujedinjenja dviju stranaka utemeljenu na tradiciji njegoševske Crne Gore”, navodi se u pismu.

Nakon medijskih najava obnavljanja Narodne stranke, Kadić je nedavno za portal “IN4S” rekao da je ta inicijativa dobra polazna tačka za razgovore, kao i da lično ne vidi nijedan razlog da se razgovori ne pokrenu. On je tada kazao i da ujednjenje dviju stranaka ne znači gašenje DSS.

"Posljednje što bih želio, a ponajmanje uradio jeste gašenje stranke koju je osnovao i predvodio moj pokojni otac... Učešće DSS-a u potencijalno novom, obnovljenom političkom subjektu bilo bi sve osim gubljenja svog političkog subjektiviteta i smatram da bi predstavljalo podstrek i drugim političkim subjektima proisteklim iz Narodne stranke da se vrate na svoj politički korijen”, kazao je tada on.

Neki hoće da zloupotrijebe “njegoševsku Crnu Goru”

Popović u pismu upozorava da je na političkoj sceni sve više stranaka koje se “pozivaju na izvorni program Narodne stranke i principe njegoševske Crne Gore na kojoj je on zasnovan”.

"Njihovi lideri nisu pokazali ni potrebnu ozbiljnost ali, prije svega, ni iskrenost u zastupanju izvornih ideja programa stranke koju smo mi nekad zajednički obnavljali”, tvrdi Popović ističući da su parlamentarni, predsjednički i lokalni izbori pokazali da samo trećina Srba u Crnoj Gori glasa za partije sa srpskim predznakom, dok druga trećina apstinira.

"Ista analiza govori da je političko djelovanje aktuelnih redstavnika Srba dovelo do toga da trećina Srba glasa za Demokrate, političku organizaciju osmišljenu za asimiliciju Srba", tvrdi on.

