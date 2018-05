Đukanović: Abazović da prizna da je pogriješio i da su nas on i Pajović ucjenjivali

Kao nekadašnji kandidat za gradonačelnika Nikšića 2012. godine, kome je stupanje na tu funkciju onemogućeno od strane Pozitivne Crne Gore, zbog toga što sam nacionalno Srbin, kao i putem smiješne platforme, koja je bila direktno uperena protiv tradicionalne Crne Gore i srpskog naroda, povrijeđen sam i kao čovjek i kao političar najnovijim saopštenjem Građanskog pokreta URA, saopštio je danas Milutin Đukanović, šef poslaničkog kluba Demokratskog fronta (DF) i kandidat za predsjednika opštine Nikšić u opozicionim pregovorima u tom gradu 2012. godine.

"Prvenstveno iz razloga jer se danas izmišlja, podmeće i falsifikuje ono što se desilo u Nikšiću 2012. godine", istakao je Đukanović.

On je dodao da bi pošteno bilo da aktuelni predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović (2012. bio u Pozitivnoj Crnoj Gori), koji se po tvrdnjama Đukanovića sam hvalio da je on sastavljao tadašnju platformu, javno prizna da je pogriješio i da su ih on i tadašnji predsjednik Pozitivne Crne Gore Darko Pajović ucjenjivali tada bez ikakvog smislenog razloga.

"Valja podsjetiti građane Crne Gore da je DF zajedno sa drugim opozicionim strankama u Nikšiću 2012. godine, poslije lokalnih izbora imao većinu u opštinskom parlamentu, a da je u toj većini DF činio preko 50 odsto opozicione snage pa su mu po tom osnovu pripadala vodeća mjesta u lokalnoj administraciji. Tadašnja platforma Pozitivne Crne Gore upućena DF-u sadržala je neprimjerene zahtjeve o priznanju tzv države Kosovo, priznavanju genocida u Srebrenici, odricanju od politike Slobodana Miloševića i druge nebuloze koje nemaju veze sa lokalnom upravom. Gledajući platformu, koju je prema njegovom sopstvenom priznanju pisao Abazović, i privatne zapisnike naših pregovarača o eventualnoj postizbornoj koaliciji iz 2012. godine, očigledno je da su zahtjevi, koji su ispostavljani DF-u kao dominantnoj opozicionoj snazi u Nikšiću, od strane potencijalnog manjeg partnera Pozitivne Crne Gore , bili usmjereni ka tome da se Nikšić preda DPS-u", istakao je Đukanović.

On je kazao i da je predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević danas upoznao javnost sa pozadinom nastanka te platforme, koju je sastavljao šef CIA-e za Crnu Goru Andrej Popov iz ambasade SAD-a, a koju su kako je kazao Đukanović u cilju "prevaspitavanja'' DF-a, donosile njihove lokalne agenture iz Pozitivne Crne Gore.

"Kada se tome doda i nova informacija da su predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić i šef ANB-a Boro Vučinić prenosili prijeteće poruke Nebojši Medojeviću jer je otkrio nadležnog Pajovićevog poslodavca, onda ukupna ova priča o predaji Nikšića DPS-u postaje u potpunosti jasna. Time dobijamo i logično objašnjenje zašto smo najčešće na naše zahtjeve i predloge u tim pregovorima, dobijali odgovore od strane Pozitivne Crne Gore u tri sata poslije ponoći, koji su uvijek bili negativni. Prvo je naše zahtjeve i predloge trebalo prevesti na engleski jezik pa poslati u Lengli ( sjedište CIA) pa potom povratnu zapovjest iz tog centra prevesti u Pozitivnoj Crnoj Gori i poslati DF-u. Vremenska razlika od šest sati između Evrope i SAD-a nas je ostavljala u pregovorima do ranih jutarnjih časova, zbog direktne veze Darka Pajovića sa svojim nalogodavcima. Koliko smo upoznati Kinezi već znaju da im u Peking ne dolazi ambasador jedne male evropske zemlje, već dokazani agent SAD-a", rekao je Radunović.

Po njegovim riječima, Abazović ne treba da misli da je zaboravljena ogromna šteta koju je nanio Nikšiću, jer Nikšićani to ne zaboravljaju, kao što ni srpski narod u Crnoj Gori ne zaboravlja kako je uz svoj veseli dječački osmjeh, nazdravljao Hašimu Tačiju na zajedničkoj večeri u Ulcinju.

"Dobro bi bilo i da, pošto voli da recituje, prepjeva svoje poznato autorsko djelo posvećeno Darku Pajoviću "Dolaze promjene koje želimo žarko, novi premijer je Pajović Darko''. Svako ko je kritikovao tradicionalnu opoziciju i govorio o trećem putu, završavao je poput Pajovića, sa DPS-om. Za Abazovića, ukoliko želi da bude ozbiljan političar, a ne link politike stranih centara moći, bi valjalo da se distancira od platforme Pozitivne u Nikšiću, ambasade, Pajovića i Pajovićevih medijskih sponzora koje mu je ista ambasada obezbjedila i prizna svoje greške kojima je sačuvao DPS na vlasti pa tek onda da upućuje zamjerke DF-u i Nebojši Medojeviću", zaključio je Đukanović.

