Đukanović bi da bude trener, kapiten i glavni igrač

Prava vlast je vlast u stranci i nad strankom i teško da će predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović, čak i ako pobijedi na predsjedničkim izborima da se povuče sa čela i prepusti partiju nekom drugom.

Ovo su poručili politički analitičar iz Beograda Cvijetin Milivojević i advokat Sergej Sekulović.

Analitičari takođe poručuju i da je moć tamo gdje je Đukanović, i da će on, ako bude predsjednik države, aktivno učestvovati u svim političkim dešavanjima iako je ta funkcija u većem dijelu protkolarna.

Iz DPS-a nisu odgovorili na pitanja “Vijesti” da li će se Đukanović povući sa čela partije ukoliko trijumfuje na predsjedničkim izborima. Na isto pitanje nije odgovrio ni politički direktor DPS-a Tarzan Milošević.

Milivojević je za “Vijesti” kazao da Đukanović želi isto što i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, “da bude i trener, i kapiten i glavni igrač tima”. Milivojević podsjeća da je bivši predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, nakon pobjede na predsjedničkim izborima 2012. godine i nakon što je Vučić to zahtijevao, podnio ostavku na mjesto predsjednika Srpske napredne stranke (SNS) i stranku prepustioVučiću kako bi “bio predsjednik svih građana”. “Vučiću je prepustio na tacni stranku koju je on pravio.

U Srbiji sada imamo paradoksalnu situaciju, Vučić je paralelno predsjednik Republike i ubjedljivo najjače stranke u Srbiji i usput predsjednik više raznih tijela, da ne govorim da je do skoro vodio i koordinaciju službi bezbjednosti”, naveo je Milivojević i dodao da Vučić upravo u Đukanoviću vidi svog političkog uzora.

Pored Vučića, koji je nakon predsjedničkih izbora ostao na mjestu predsjednika SNS-a, ni Boris Tadić nije želio da prepusti vlast u partiji pa je istovremeno bio i predsjednik Srbije i Demokratske stranke (DS). Milivojević podsjeća da se čak i Slobodan Milošević nakratko povukao sa čela Socijalističke partije Srbije (SPS). “Milošević se privremeno na mjesec, dva povukao sa mjesta predsjednika SPS-a u korist tadašnjeg autsajdera, Borisava Jovića, ali se vjerovatno nakon mjesec, dva uplašio da bi Jović, iako je bio autsajder mogao da mu preuzme vlast u stranci, a prava vlast je vlast u stranci i nad strankom”, kaže Milivojević.

I aktuelna predsjednica Hrvatske, Kolinda Grabar Kitarović napustila je HDZ nakon što je trijumfovala na izborima, jer u Hrvatskoj ustav nalaže da predsjednik ne može biti u partiji. Članstvo u DPS-u zamrzao je i odlazeći predsjednik Crne Gore, Filip Vujanović. Ipak, Vujanović je dolazio na sjednice Glavnog odbora DPS-a kada bi novinari napustili sjedište stranke.

Sekulović navodi da je spajanje pozicije šefa partije i premijera u skladu sa našim političkim sistemom, a da je, što se tiče funkcije predsjednika države, situacija drugačija. “Iako formalno nema prepreka, ipak predsjednik treba da odslikava državno jedinstvo, odnosno, u granicama mogućeg, da se uzdigne iznad partikularnosti bilo koje prirode”, kazao je Sekulović.

Profesor na beogradskom Fakultetu političkih nauka, Miloš Bešić ocijenio je da Đukanovićev izbor da se kandiduje za predsjednika demonstrira pobjedu politike kontinuiteta unutar DPS-a, odnosno održavanja postojećeg stanja. “Po logici, gdje je gospodin Đukanović tu je i moć, vjerovatno će se to promijeniti i imaćemo predsjednika koji će aktivno učestvovati u ukupnom političkom i naročito spoljnopolitičkom životu”, kazao je Bešić za Radio Slobodna Evropa (RSE).

Sekulović navodi da, sa stanovišta real politike, činjenica je da se noseća politička moć artikuliše u partijama. “U tom smislu, ne vjerujem da će Đukanović, ukoliko bude izabran, napustiti rukovođenje DPS-om, ili će bar taj čin prolongirati sto je duže moguće”, kazao je Sekulović.

Vođenje partije ograničava predsjednika

Sekulović kaže i da predsjednik države nema velika ustavna ovlašćenja, ali da politički autoritet crpi iz neposrednog načina izbora, “i ovo ga obavezuje da mandat vrši ne samo kao predstavnik onih građana koji su podržali njegovu politiku, već kao predsjednik svih građana u svim onim situacijama kada društvene okolnosti traže tačke spajanja, dijaloga i društvenih kompromisa. Zadržavanje čelne partijske pozicije je sigurno ograničenje u tom pravcu”, kazao je Sekulović.

I ja imam autoritet, Đukanović se ne miješa u moj rad

Premijer Duško Marković kazao je da Đukanović ima nesporni i zasluženi autoritet, ali da i on ima autoritet i politički integritet i da ne bi dopustio da mu se iko miješa u rad Vlade. On je kazao da bi eventualna pobjeda Đukanovića na predsjedničkim izborima olakšala posao Vladi i da nema bojazni od njegovog mogućeg uplitanja u nadležnosti Vlade. “Đukanović me nikada nije pozvao ako ja nisam tražio konsultacije”, rekao je Marković. Kazao je da on i Đukanović vrlo često otvoreno kažu jedan drugom šta misle o političkoj situaciji i radu pojedinih ljudi. “On čak nije bio u toku o rebalansu budžeta. Ja sam ga o tome obavijestio pred sjednicu Predsjedništva, on nije imao nijedan upit”, kazao je Marković.

Premijer je kazao da ne vjeruje u pobjedu opozicije na predsjedničkim izborima ali da, hipotetički, ne bi imao problem da sarađuje sa predsjednikom države koji je iz opozicije. Upitan zbog čega je DPS toliko dugo odlagao izbor kandidata za predsjedničke izbore, Marković je rekao da su imali ograničenje jer je Đukanović jasno poručivao da ne želi da se vraća na javne funkcije, ali da su u partiji dobro promislili i da su okolnosti naložile da je predsjednik DPS-a najbolji kandidat.

