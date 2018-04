Đukanović: Briga o državnom identitetu priroritet u predsjedničkom mandatu

Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Crne Gore Milo Đukanović sastao se na Orlovom kršu na Cetinju sa stvaraocima iz polja kulture i nauke i predstavnicima kulturnih institucija, sa kojima je razgovarao na temu "Kultura suživota i crnogorski državni identitet".

"Briga o državnom identitetu biće jedan od prioriteta u mom predstojećem predsjedničkom mandatu, uz plan o osnivanju multidisciplinarnog tima ljudi koji će raditi na nacionalnoj strategiji na ovu temu", kazao je Đukanović i naglasio da je osnovni zadatak dalje učvršćivati i afirmisati crnogorski kulturni identitet.

"Naš zadatak, kako ga ja vidim, je unekoliko stari, unekoliko nov: da crnogorski kulturni identitet - ne gubeći iz vida da je multikulturalnost autentičan kulturni kapital - dalje učvršćujemo, afirmišemo i da mu dajemo nove i moderne forme. To, dakako, moraju prioretno obavljati crnogorske institucije i to mora biti strateški i programski utemeljeno konkretnim projektima na kojima ćemo okupljati najbolje pojedince, najstručnije… pospješivati ono gdje smo stali, raditi kreativno i združeno tamo gdje već imamo rezultate – sinergetski na novim idejama i projektima", rekao je Đukanović.

Foto: DPS

Kako je saopšteno iz Media tima DPS-a, identitet Crne Gore posebno je važno afirmisati u procesu evropskih integracija, kao integralni dio evropskog kulturnog identiteta.

"Moraćemo institucionalno djelovati inovativno i kreativno u funkciji jačanja identiteta i kohezije unutar crnogorskog društva, sa posebnom odgovornošću prema novim generacijama stvaralaca, to je važan i nov zadatak i novi prostor za isntitucionalne rezultate razvoj novih ideja, inicijativa i projekata. Kada to kažem, mislim na utemeljenje identiteta ne samo na istorijskoj tradiciji, već i u onome što mogu biti njegovi novi, savremeni kulturni iskazi - stvaranje nacionalnih i lokalnih brendova, okupljanje na naučnom polju, novi modeli obrazovanja i edukacije uopšte, razmah kulturne industrije, posebno u sinergiji u oblasti turizma i ekologije, na polju sporta – i najzad, ne i posljednje - dokazivanje na međunarodnoj sceni i komunikacijom i umrežavanjem sa međunarodnim kulturnim adresama. To su oni modeli djelovanja za emancipaciju Crne Gore iznutra i biće mjera naše modernosti i uspješnosti na globalnom evropskom tržištu".

Foto: DPS

Saopšteno je da su sa Đukanovićem na temu "Kultura suživota i crnogorski državni identitet" na Orlovom kršu razgovarali Adnan Čirgić, Sehad Čekić, Živko Andrijašević, Sreten Perović, Janko Ljumović, Aleksandar Bogdanović, Mijo Popović, Pavle Goranović, Ivan Vuković, Abaz Dizdarević, Vesna Kilibarda, Novak Kilibarda, Rajko Todorović Todor, Dragan Radulović, Srđan Vukčević, Branko Banjević, Ranko Perović, Žarko Mirković, Bogić Rakočević, Dragutin Papović, Bane Popović, Sonja Tomović Šundić, Aleksandar Kašćelan, Radmila Vojvodić i Branislav Mićunović.

Foto: DPS

Đukanović je položio vijenac i odao počast Vladici Danilu.

