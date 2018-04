Đukanović čestitao Svjetski dan Roma: U nama imate pouzdanog prijatelja

Povodom Svjetskog dana Roma, predsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore Milo Đukanović uputio je čestitku predsjedniku Romskog savjeta u Crnoj Gori, Isenu Gašiju.

Đukanović je izrazio zadovoljstvo činjenicom što su u posljednjih dvadeset godina, a naročito tokom Dekade za inkluziju Roma (2005-2015) inicirane i realizovane brojne aktivnosti kako bi se unaprijedio životni standard pripadnika romske populacije u Crnoj Gori.

"U najvećoj mjeri smo riješili pitanja raseljenih i interno raseljenih lica. Više od 100.000 raseljenih, među njima i pripadnici romske populacije, naišli su na punu podršku države i osigurali sebi bezbjedno utočište u Crnoj Gori. Zajedničkim djelovanjem crnogorskih državnih organa, lokalnih samouprava i kroz regionalni stambeni projekat, kroz programe pomoći međunarodnih organizacija, uspjeli smo da riješimo i pitanje stanovanja za jedan značajan broj romskih porodica, u Nikšiću, Herceg Novom, Podgorici (naselje Konik) i Beranama", kazao je prfedsjednik DPS-a.

Đukanović je kazao da su završeni i građevinski, infrastrukturni i komunalni poduhvati u većini naselja u kojima žive Romi, u skladu sa dvije nacionalne strategije za poboljšanje položaja Roma.

"Napori koje smo uložili ka obrazovanju romske populacije, postepeno, ali sve vidljivije i više ukazuju na ispravnost, punu posvećenost, kao i jasne rezultate naše državne politike. Raduju činjenice da se kontinuirano uvećava broj onih koji ostvaruju više nivoe obrazovanja, pa i najviše stepene visokoškolskih diploma, bilježeći pri tom sve bolje i bolje rezultate. Procenat napuštanja obrazovanja je sve manji. U pogledu stručnog osposobljavanja i obrazovanja odraslih, parametri ukazuju naporast, kao i veću usklađenost obrazovne strukture Roma u odnosu na potrebe crnogorskog tržišta rada. Zaposlenost je i dalje najsenzibilnije pitanje u odnosu na brojne prepreke i probleme sa kojima se surijeće najveći broj pripadnika romske populacije. Programi stručnog osposobljavanja i obrazovanja daju efekte u interesu zadovoljenja ovih bitnih preduslova, štopotvrđuje i zapošljavanje pripadnika romske populacije u organima državne uprave. Radićemo na stvaranju uslova da ih ubuduće bude više, i to na nivou potreba i realne politike svih aktera, na državnom i na lokalnom nivou", kazao je Đikanović.

Predsjednik DPS-a je dodao da je pred njima još dosta posla, kao i da se Crne Gora suočava sa istim poteškoćama kao i najrazvijenije evropske demokratije.

"Naša obaveza je da osiguramo punu ravnopravnost, i da dalje jačamo multietnički sklad i multikulturalnost. Da zajednički rušimo barijere predrasuda i stereotipa. To je proces po kojem možemo mjeriti uspjeh sopstvenog i društvenog sazrijevanja. Našom politikom želimo da promovišemo, štitimo i uspostavimo jednake šanse i obaveze u obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvu, stanovanju, kulturnim, i drugim ljudskim i manjinskim pravima, za sve naše građane. To podrazumijeva potpunu jednakost, u smislu prosvećenosti prema različitostima. Na tome počiva naša vizija i politika ljudskih prava, a to su i vrijednosti na kojima temeljimo budućnost države Crne Gore. U interesu novih uspjeha, kontinuiteta posvećenosti i istrajavanju pred brojnim izazovima i preprekama u nama ćete imati pouzdanog partnera u rješavanju brojnih problema, i afimaciji vaše baštine i stvaralaštva kao neodvojivog dijela crnogorskog društva", zaključio je Đukanović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)