Đukanović: Cilj Crne Gore je evropski kvalitet života, sa EU ili bez nje

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je ubijeđen da Crna Gora može da ostvari svoj cilj, a to je da dostigne evropski kvalitet života i kao članica Evropske unije (EU) i ukoliko se kojim slučajem dogodi da usljed kontroverzi kojima, kako kaže, danas prisustvujemo EU odluči da uspori ili čak sasvim zaustavi proces daljeg ujedinjenja Evrope.

"Mi moramo biti spremni i za jednu i za drugu soluciju a bićemo spremni ako budemo odgovorno radili na stvaranju pretpostavki da obezbjedimo uslove za evropski kvalitet života u Crnoj Gori. Jako je važno da svi, i mi ovdje i posebno naši partneri shvate da ni Crna Gora ni Zapadni Balkan nije teren na kojem se može eksperimentisati, nije teren na kojem možete propisivati šta je obavezno primijeniti a šta treba gledati kroz naočari koje vam sugeriše neko sa druge međunarodne adrese", kazao je Đukanović novinarima nakon svečane akademije Plantaža 13. jul.

Đukanović je, komentarišući smjenu generalne direktorke RTCG-a Andrijane Kadije, i poruke iz EU u kojima se kaže da je to ugrožavanje slobode izražavanja i slobode medija, kazao da ne misli da će smjene u Javnom servisu uticati na tempo crnogorskog puta i članstvo u EU.

"Sa druge strane, mislim da sve upućuje da svima u Crnoj Gori, i onima koji se bave Crnom Gorom sa raznih međunarodnih adresa treba malo bolje udubljenosti, malo više informacija, rekao bih malo ivše analitičnosti da bismo razumjeli suštinu procesa koji se događaju u ovoj zemlji, u ovom regionu i širem evropskom okruženju. Ubijeđen sam da svi želimo isto, da Crna Gora do kraja ostvari svoj naum, a to je da usvoji evropski sistem vrijednosti i da sjutra kada postane članica EU bude zaista organski dio savremene evropske civilizacije. To želimo mi, na tome radimo, dobar dio tog puta smo prošli, kao što znate već je ono što smo uradili verifikovano našim članstvom u NATO, to je verifikovano i tempom koji ostvarujemo u pregovaračkom procesu, ostalo je još dosta posla i mi smo veoma odlučni i veoma spremni i da taj ostatak puta pređemo jednako efikasno i jednako kvalitetno kao ovo što smo do sada radili. Potrebno je naravno da u Crnoj Gori svi razumijemo da nam je zajednički interes usvajanje evropskog sistema vrijednosti, ne samo u zakonodavnoj sferi, ne samo u institucionalnoj sferi, već i u onome što je naša praksa življenja, da svi razumijemo da to što smo usvojili moramo beskompromisno primjenjivati i da to mora biti neselektivno primijenjeno, da se ne može vladavina prava odnositi samo na one koji nam se ne dopadaju a da uvijek tražimo razloge za izuzeće onih koji nam se dopadaju. To moraju jednako dobro razumjeti naši međunarodni partneri. Mi nismo iz nužde opredijeljeni da budemo dio EU", kazao je predsjednik Crne Gore.

Cijelu svoju istoriju, dodao je Đukanović, Crna Gora je živjela izvan EU.

"Ja sam ubijeđen da Crna Gora može da ostvari svoj cilj, a to je da dostigne evropski kvalitet života i kao članica EU i ukoliko se kojim slučajem dogodi da usljed kontroverzi kojima danas prisustvujemo EU odluči da uspori ili čak sasvim zaustavi proces daljeg ujedinjenja Evrope. Mi moramo biti spremni i za jednu i za drugu soluciju a bićemo spremni ako budemo odgovorno radili na stvaranju pretpostavki da obezbjedimo uslove za evropski kvalitet života u Crnoj Gori. Jako je važno da svi, i mi ovdje i posebno naši partneri shvate da ni Crna Gora ni Zapadni Balkan nije teren na kojem se može eksperimentisati, nije teren na kojem možete propisivati šta je obavezno primijeniti a šta treba gledati kroz naočari koje vam sugeriše neko sa druge međunarodne adrese. Ovdje žive vrlo ozbiljni i ljudi odgovorni prema sebi", naveo je on.

Dodaje da, kada usvajamo zakone za koje EU kaže da su kompatibilni evropskom zakonodavnom sistemu, kada gradimo institucije za koje kažu da su takođe po uzoru na ono što je institucionalni sistem EU, kada to stvorimo kao pretpostavku, odlučni smo da to i primijenimo.

"I da se to mora odnositi kada se nekome na nekoj međunarodnoj adresi baš dopada ovaj ili onaj član ovog ili onog tijela, ovaj ili onaj izvršni direktor. Znači, primjenjivaćemo te propise jer je to u našem interesu, makar se to ne dopadalo nekome na domaćim ili relevantnim međunarodnim adresama, zato što ćemo beskompromisno kao i do sada slijediti svoj put. Naš cilj je da ovdje stvaramo pretpostavke za evropski kvalitet života a kojim tempom ćemo, i da li ćemo uopšte, kao zemlje Zapadnog Balkana, dočekati svoju šansu da postanemo dio ujedinjene Evrope, mi bi željeli, ne zato što imamo iluziju kako ćemo ulaskom u EU dobiti neki novac koji će kompenzirati naš nerad i neznanje, to je pogrešna percepcija stvari. To je percepcija na nekim međunarodnim adresama koje valjda misle da ovdje žive drugorazredni ljudi koje treba stalno opominjati tako što ćemo im propisivati formule života. Ne, ne razgovaramo na takav način sa EU, razgovaramo kao Evropljani, mi smo dio jednog evropskog regiona, snažno vjerujemo da je jako važno da Evropa bude ujedinjena, ukoliko ne bude ujedinjena izgubiće trku sa Amerikom, Rusijom i Kinom", kazao je Đukanović.

Kao Evropljani, naveo je predsjednik, zainteresovani smo za dalje ujedinjenje Evrope.

"A ako taj proces teče, onda sebe smatramo partnerom, kojem ne treba propisivati, nametati i davati sebi za pravo da svako malo sudite da li smo dovoljno inteligentni, i dovoljno ozbiljni da primijenimo ono što smo prethodno kroz saradnju zajedno usvojili, kao što su nova zakonodavna rješenja u Crnoj Gori, nego da se u tom procesu odnosimo kao partneri. Znam da je ovo dosta teško za razumijevanje jednom dijelu crnogorske javnosti, znam da na Balkanu svi imao i svi živimo taj sindrom inferiorne zavisnosti, provincijalne zavisnosti u odnosu na neke pretpostavljene međunarodne autoritete, ja ne živim taj svijet i tome s vjerovatno pomalo razlikujemo i ja sam vrlo često na meti ne samo određenih inostranih, već i domaćih adresa, ali vjerujte da me to ne zanima uopšte", kazao je Đukanović.

On kaže da je jako uvjeren da treba nastaviti ovim putem, da treba širiti ovaj duh, i da taj duh doprinosi nacionalnom i državnom dostojanstvu Crne Gore. "I da to naravno ne podrazumijeva ono što je ranija balkanska praksa da sa pozivom na državno i nacionalno dostojanstvo srljamo antievropskim bespućima, nego da držimo do sebe, da nešto radimo zbog sebe, i da znamo šta nam je vizija, vizija nam je ujedinjena Evropa", kazao je Đukanović.

Komentarišući nedavni poziv predsjednika Evropskog savjeta, Donalda Tuska, da ojača saradnju sa proevropskom opozicijom u Crnoj Gori, Đukanović je kazao da je uvijek otvoren da čuje koji su to konkretni koraci koje bi vlast trebala da preduzme da ostvari svoj cilj.

"Nedvosmisleno, naš cilj je da opozicija bude u parlamentu. Pretpostavljam da se jednako dobro sjećamo da je opozicija sama promovisala kao svoj cilj, nakon neuspjeha na parlamentarnim izborima, da blokadom državnih institucija skrati mandat i dovede do prijevremenih parlamentarnih izbora. Pretpostavljam da vjerujete da to nije u interesu onih koji su na tim izborima pobijedili regularno, mogu reći, veoma otežanim, neravnopravnim, nepravednim uslovima, izloženi brutalnom pritisku sa jedne od ključnih međunarodnih adresa. Nakon što smo pobijedili, mi želimo da blagodeti te pobjede, vjerujem da razumijete, govorim o povjerenju koje su nam građani dali, iskoristimo, da u ove četiri godine realizujemo one razvojne projekte koje smo obećali građanima", rekao je predsjednik Crne Gore.

Izbjegnuta je, dodao je Đukanović, opasnost da se blokadom institucija ugrozi stabilnost funkcionisanja vlasti.

"Nakon toga smo obavili predsjedničke i lokalne izbore na kojima smo dobili satisfakciju, nikad ubjedljiviju podršku evropskom putu razvoja od strane biračke javnosti. Sada imamo pred sobom dvije i po godine i naš interes je da nastavimo da ispunjavamo obaveze date građanima, ali i da stalno držimo vrata otvorenim za opoziciju za koju vjerujemo da će shvatiti promšaj strategije i da će se vratiti da unutar institucija ostvare svoje političke ciljeve", kazao je on.

Nema dana, navodi Đukanović, kada on i premijer Duško Marković ne upute poziv opoziciji da se vrati u parlament.

"Jako je teško da mi uradimo više od toga kada opozicija vjeruje da će joj politički rejting donijeti vaninstitucionalno djelovanje. Ja mislim da dio opozcije danas vjeruje da im vaninstitucionalno djelovanje donosi političke benefite, i oni vođeni tom idejom pokušavaju da te benefite steknu izvan parlamenta", kazao je Đukanović.

Komentarišući Predlog zakona o predsjedniku, on je kazao da se taj akt više bavi pravima bivšeg predsjednika, i da ga je pročitao tek kada je u medijima pročitao kritike na njegov račun.

"Te komentare daju oni koji taj zakon nisu vidjeli. Riječ je o zakonu koji prije svega definiše prava bivšeg predsjednika, jer se ovim zakonom niti pretenduje niti može dati neko novo ovlašćenje novom predsjedniku mimo onog koje mu je dao Ustav. Oni koji su se bavili tim primijetili su da je vrlo opasna tendencija da se formira služba predsjednika koju će voditi generalni sekretar. To je kao da primijetite da je opasna tendencija po stabilnost države da postoji šef računovodstva u Komunalnom preduzeću u Podgorici", kazao je Đukanović.

Ovaj zakon je, kazao je predsjednik, bio potreban Crnoj Gori, jer nije dobro da se nekoko je bio predsjednik, kada mu istekne mandat, nađe na tržištu ili na birou rada. Nema nikakve opasnosti da ćemo ovim zakonom proširiti nadležnost predsjednika, ne samo zato što je to jasno Ustav odredio, nego zato što to ja ne želi. Kada bi željeli da pokušamo da mijenjamo Ustav, to bi moralo počivati na nekoj inicijativi, logično bi bilo da to počiva na inicijativi onoga ko je nosilac te funkcije. Ja sam bio nosilac te funkcije pet godina, znam tačno šta su ovlašćenja, nakon toga sam bio dugo predsjednik Vlade, znam što su ovlašćenja tamo, mogu da kažem sljedeće, ne porpisuje Ustav nečiju relevantnost, svako nosi svoju relevantnost. Možete biti potpuno van državnih funkcija i imati svoju relevantnost u javnom životu", zaključio je Đukanović.

