Đukanović: Cilj je apsolutna vlast u Podgorici, da nas niko ne bi ucjenjivao

Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović poručio je da se mora predano raditi na tome da izborna lista "Za dobro građana Podgorice" dobije podršku kako bi samostalno vladala u glavnom gradu, kako ne bi bila ucjenjivana.

"Ako smo 15. aprila došli do podrške od 51 posto, zašto ne bismo mogli da ostvarimo takvu podršku i 27. maja. Ajde da sada tu istu podršku pokušamo da mobilišemo za našu listu, jedan takav rezultat koji će nam obezbijediti da ne budemo u postizbornim periodu sa bilo koje strane ucjenjivani. Nego da imamo sve uslove da odgovorno realizujemo politiku koju predstavljamo građanim Podgorice", poručio je Đukanović na predstavljanju izborne liste "Za bolje građana Podgorice".

DPS na izborima nastupa u koaliciji sa Bošnjačkom strankom, Demokratskom unijom Albanaca, Liberalnom partijom, Crnogorkom i Pozitivnom Crnom Gorom.

"Između svih koji se se u ovoj kampanji nude da riješe sve probleme, od stanovanja pa do zoo vrta. Mi se ne preporučujemo spiskom lijepih želja, mi se preporučujemo onim što smo do sada uradili i preporučujemo se jasnom vizijom šta su prioriteti u sljedećem četvorogodištu. Ne nudimo 100 rješenja, nego nudimo pet ili 10 rješenja za koja mislimo da su važnija od drugih. Njih je potrebno ostvariti u ovom četvorogodištu,” poručio je Đukanović.

Komentarišuiću izbornu listu koalicije, on je kazao da vjeruje da oni mogu uspješnije od drugih predstaviti i realizovati politiku koja je u interesu Podgorice i njenih građana.

On je kazao da je na izbornu listu veoma ponosan.

"Na ovoj listi je oko 65 odsto novih lica. Nimalo nepoznatih, nimalo anonimnih. Dokazali su se. Niko od njih nije došao tako što mu je to poklonjeno. Svako od njih je to prethodno zaradio svojim dobrim profesionalnim i, uz to, političkim angažmanom. Uz te kojima smo obnovili našu listu, imamo jedan vrlo iskusan sastav – gradonačelnika Stijepovića i njegovog tima, koji su bili okosnica dosadašnje politike. U tom jedinstvu mladih i iskusnijih stvorili smo jednu listu koja predstavlja dobar izazov za biračku javnost Podgorice”, kazao je Đukanović.

Đukanović je u transformaciji Podgorice u posljednjih 18 godina posebno naznačio doprinos administracije bivšeg gradonačelnika Miomira Mugoše.

Mugoša je prisustvovao predstavljanju liste u zgradi stare Vlade, uz, između ostalig, premijera Duška Markovića, ministra odbrane Predraga Boškovića, Milana Roćena i dr.

Gradonačelnik Slavoljub Stijepović je kazao da je Podgorica simbol napretka Crne Gore, te da očekuje da birači 27. maja cijene ono što je do sada postignuto.

"Ono što smo obećali, to smo i ostvarili," kazao je Stijepović.

Nosilac izborne liste Ivan Vukovćc kazao je da očekuje ubjedljivu pobjedu 27. maja.

"Pobijedićemo, jer je Podgorica u prethodnih 20 godina doživjela preporod kao nijedan drugi grad u regionu", rekao je Vuković.

Predsjednik podgoričkog odbora DPS-a Vladan Vučeić je kazao da se politički protivnici previše bave njihovom izbornom listom i to što je na prvom mjestu Ivan Vuković, a na drugom gradonačelnik Slavoljub Stijepović.

“Naša lista počinje sa mladošću, a iza nje stoji iskustvo,” kazao je Vučelić.

Na drugoj strani se nalaze, kako je kazao, plagijatori.

