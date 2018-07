Đukanović: Crna Gora nepovratno na putu evropske integracije

Crna Gora je nepovratno na putu evropske integracije i želi da, kroz partnerski odnos uzajamnog uvažavanja, usvaja evropske standarde koji će je učiniti dijelom savremene civilizacije, poručio je njen predsjednik, Milo Đukanović.

“Evropa mora da zna, ako sebi želi dobro, da Balkan ne smije ostati van nje. Mi kao Evropljani želimo da budemo dio rješenja, a ne vječito predvorje evropske civilizacije ili eksperimentalna politička radionica njene birokratije”, saopštio je Đukanović na Cetinju, na prijemu povodom Dana državnosti.

On je kazao da epoha mira, koju su evropskim narodima obezbijedili najveći politički i intelektualni umovi 20-tog vijeka, mora biti nastavljena i u promijenjenom međunarodnom kontekstu, u vremenu burnih tehnoloških, političkih i kulturoloških promjena.

“Vjerujemo u ideju ujedinjene Evrope i u snagu Evropske unije da nađe odgovore na savremene izazove. Vjerujemo da je politika proširenja na Zapadni Balkan važan dio vizije evropske budućnosti”, rekao je Đukanović.

On je saopštio da Crna Gora obilježava 13. jul - Dan državnosti s ponosom i velikom nadom u doglednu bolju evropsku budućnost, kao i da je, igrom istorijske sudbine, to datum koji je do vječnosti uzdigao crnogorsko državno i nacionalno ime.

Đukanović je kazao da današnje generacije u Crnoj Gori, kao i pokoljenja koja dolaze, za svoj evropski slobodarski duh imaju snažno uporište i inspiraciju u prelomnim istorijskim opštenarodnim uzletima, kao što je bio ustanak protiv fašizma 13. jula 1941.

On je dodao i da je ovo godina u kojoj je državni praznik u znaku velikih jubileja.

“Navršava se 140 godina od kada je na Berlinskom kongresu potvrđena nezavisnost Crne Gore i priznat njen međunarodno-pravni subjektivitet. Opštenarodni ustanak 13. jula 1941. godine trasirao je pravac modernog razvoja Crne Gore i porobljenoj Evropi ulio nadu u mogućnost pobjede nad fašizmom”, podsjetio je Đukanović.

On je naveo i da se navršava vijek od nelegalnih i nelegitimnih odluka Podgoričke skupštine 1918, kojima je Crna Gora kao zemlja saveznica u Velikom ratu izbrisana sa mape svijeta.

“Osjećaj te duboke istorijske nepravde, koju je podržala tadašnja međunarodna zajednica, bio je dodatni motiv crnogorskom narodu za podizanje antifašističkog ustanka po masovnosti jedinstvenog u Evropi”, kazao je Đukanović.

On je saopštio da se istorija postarala da današnje generacije 21. maja 2006. godine obnovom državnosti Crne Gore, mirnim putem na demokratskom referendumu, isprave i sopstvene i tuđe greške.

“Mi slavimo svoje istorijske podvige i poštujemo slobodarsku tradiciju, ali vodimo državnu politiku u duhu savremenog doba, okrenutu budućnosti. Nekada ratnička zemlja, 90-tih godina prošlog vijeka je bila jedina republika koja je tokom raspada Jugoslavije sačuvala mir, učvrstila stabilnost i multietnički sklad”, podsjetio je Đukanović.

On je saopštio da je država, koja je 11 godina od sticanja nezavisnosti postala punopravna članica NATO, zemlja predvodnica u pregovaračkom procesu za članstvo u EU, ali i važan faktor regionalne stabilnosti, bez otvorenih pitanja sa susjedima.

“Na nedavnim predsjedničkim i lokalnim izborima građani Crne Gore još jednom su ubjedljivo podržali evroatlantski kurs i njenu evropsku perspektivu. Ti rezultati su nagovijestili da naša zemlja ulazi u mirnije političke vode, što stvara uslove za veću fokusiranost Vlade i svih državnih institucija i društvenih subjekata na dinamiziranje ekonomskog i demokratskog razvoja, jačanje institucija i izgradnju društva vladavine prava”, rekao je Đukanović.

On je naveo i da je to najbolji okvir za neophodne reforme i dostizanje evropskog kvaliteta života za crnogorske građane, što je osnovni smisao ukupnog političkog djelovanja.

