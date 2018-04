Đukanović: Crna Gora spremna za normalizaciju odnosa sa Rusijom

Novoizabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio da je Crna Gora spremna za normalizaciju odnosa sa Rusijom.

"Što se Crne Gore i mene lično tiče, priča o normalizaciji naših odnosa je kucanje na otvorena vrata", rekao je Đukanović za RIA Novosti.

On je izrazio žaljenje što je posljednjih godina došlo do pogoršanja odnosa dvije zemlje.

"Nažalost, posljednjih godina došlo je, po meni nepotrebno, do narušavanja odnosa dvije zemlje. I to samo zato što je Crna Gora nakon obnove nezavisnosti prije 12 godina, čemu je i rukovodstvo Rusije dalo veliki doprinos, vođena svojim interesima napravila strateški izbor za članstvo u NATO i EU. To su svakako od prvog dana znali i u Moskvi", rekao je Đukanović.

On je naveo da je takav izbor potvrdila i većina građana Crne Gore ubjedljivom podrškom koju je dobio već u prvom krugu na predsjedničkim izborima održanim 15. aprila.

"Očekujemo da naše pravo na izbor sopstvenog puta poštuju svi, a posebno oni koje smatramo tradicionalnim prijateljima. To je pretpostavka, kako je nedavno i predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao, za razvoj odnosa na uzajamno korisnim osnovama", rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, crnogorsko-ruski odnosi su određeni viševjekovnom tradicijom prijateljstva, u svim vremenima.

"Zato se zajedno moramo potruditi da tako bude i danas kada ih treba osavremeniti. Lično ću nastojati da na dužnosti predsjednika doprinosim tome. Mi smo mala balkanska zemlja, sa velikom istorijom. Ponosni na slobodarstvo i antifašizam, koji su stubovi naše državnosti i našeg postojanja. I to su snažne i važne spone crnogorskog i ruskog naroda", rekao je Đukanović.

On je podsjetio da se i u godinama "poremećenih bilateralnih odnosa", koji su po njegovoj ocjeni posljedica "promjenjenog globalnog konteksta i vraćanja na hladnoratovske pozicije, u odnosima Rusije i Zapada", u Crnoj Gori ruski građani i dočekuju sa dobrodošlicom i poštovanjem.

