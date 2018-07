Đukanović: Crna Gora spremna za podizanje nivoa obučenosti vojske

Crna Gora je, kao članica NATO-a, odgovoran činilac međunarodnih snaga i spremna je za dalju saradnju u podizanju nivoa obučenosti vojske, ali i osposobljavanju vojnih struktura za civilne aktivnosti i izazove savremenog doba, saopštio je crnogorski predsjednik Milo Đukanović.



On je danas primio guvernera američke savezne države Mejn, Pola Lepejdža, koji boravi u posjeti Crnoj Gori.



Đukanović je, kako je saopšteno iz njegove Službe za informisanje, kazao da saradnja sa Amerikom ima strateški značaj, jer je izgrađena uz obostrano povjerenje i izuzetnu podršku demokratskom procesima u Crnoj Gori, tokom turbulentnih godina na Balkanu.



On je poručio da je važan dio te saradnje i partnerstvo sa državom Mejn, koje će posjetom guvernera Lepejdža biti dodatno osnaženo.



Lepejdž je kazao da je zadovoljan zbog mogućnosti da njegova država pomogne crnogorskoj vojsci da unaprijedi svoje sposobnosti i znanja u vojnim aktivnostima, ali i situacijama vanrednih nepogoda i prekograničnih aktivnosti.



"To je obostrani interes i Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD)", zaključio je Lepejdž.



Zajednički je iskazan interes za produbljivanjem saradnje u oblasti kulture i obrazovanja.



"Značajan prostor za jačanje odnosa postoji i na polju ekonomije", ocijenjeno je tokom razgovora.



Lepejdž je pozvao Đukanovića da tokom jedne od narednih posjeta SAD-u, posjeti i državu Mejn, što je prihvaćeno sa zadovoljstvom.

