Đukanović: Finansijske istrage i pranje novca bi se morali efikasnije rješavati

Lokalnim i predsjedničkim izborima završen je dvadesetogodišnji ciklus političkog života u Crnoj Gori, ocijenio je predsjednik Demokratske partije socijalista, (DPS) Milo Đukanović.



On je, na sjednici Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa DPS-a, kazao da je tokom tih 20 godina ta stranka vodila permanentnu borbu za učvršćivanje i odbranu državnog i nacionalnog dostojanstva Crne Gore.



„Takođe, to je bilo vrijeme u kojem smo konstantno branili Crnu Goru od pokušaja destabilizacije", rekao je Đukanović, prenosi portal Antena M.

Foto: Filip Roganović

Crna Gora se, kako je naveo, uspješno oduprla svim pokušajima destabilizacije, i na kraju tog dvadesetogodišnjeg perioda, DPS je još jednom pobijedio, a opozicija je odustala od bojkota i vratila se u Skupštinu.



„A kad se jedan ciklus zaključi, to znači da počinje novi. Naše uvjerenje je da je osnovna tema političkog života Crne Gore u narednom periodu tempo i kvalitet ekonomskog razvoja našeg društva, jer bez toga nema unaprijeđenog stadarda života građana što nam je glavni cilj“, kazao je Đukanović.



On je ocijenio da u naredne dvije godine treba pomjeriti težište sa pitanja nezavisnosti i strateškog kursa na pitanja koja su temeljna - bolji kvalitet života građana.



Đukanović je kazao da, takođe, postoji problem sa dobrim razumijevanjem instituta finansijskih istraga i pranja novca, i dodao da su to pitanja koja su se morala efikasnije rješavati.



"Da nam ne bi sada u prvi plan izbili problemi koje su nam servirali partneri iz Evropske unije (EU), a koji se tiču, recimo, izbora Savjeta RTCG, profesionalnosti, objektivnosti rada Agencije za sprječavanje korupcije“, naveo je on.



To su, kako je kazao, pitanja koja takođe treba objektivno sagledati.



„Ali misim da su ti problemi izbili u prvi plan kao posljedica problema koji stanuje u našoj kući, a to je da jedan broj službi nedovoljno profesionalno radi svoj posao i nedovoljno lojalno prema državi", rekao je Đukanović.

Foto: Filip Roganović

Govoreći o putu Crne Gore ka EU, on je kazao da „ukoliko Evropa zaista insistira na ovakvom tempu pregovaranja, što mislim da nije dobro, treba svako da napreduje onim tempom kojim ispunjava obaveze u svojoj kući, pa makar otvarali i deset poglavlja za jedno polugodište“.



„Ali ako se oni pridržavaju pravila koja su sami postavili, onda mora prepoznati da je Crna Gora daleko odmakla na putu pregovaranja, a mi moramo shvatiti da moramo ispuniti obaveze u svojoj kući“, ocijenio je Đukanović.



Crna Gora je, kako je naveo, sada već toliko duboko na tom jednosmjernom kolosjeku usvajanja evropskog sistema vrijednosti „da mi praktično nemamo kud natrag i ne želimo natrag“.



„Mi želimo da budemo dio savremene evropske civilizacije“, poručio je Đukanović.

