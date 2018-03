Đukanović i Bojanić jednako zastupljeni u medijima

Predsjednički kandidati Milo Đukanović i Mladen Bojanić najzastupljeniji su u medijima i obojica imaju po 715 objava, pokazao je monitoring medijske kampanje za predsjedničke izbore Centra za građansko obrazovanje (CGO).



CGO danas je, u okviru projekta „SPINoFACT 2 – političko oglašavanje između spina i činjenica“, predstavio prve nalaze monitoringa medijske kampanje za predsjedničke izbore koji će biti održani 15. aprila.



Asistentkinja na projektima u CGO-u, Bojana Knežević, naglasila je da se radi o presjeku kampanje od 15. do 26. marta kada je istekao rok za dostavljanje kandidatura za predsjednika Crne Gore.



„Monitoring obuhvata kvalitativno i kvantitativno istraživanje. Praćen je ukupan broj medijskih objava kandidata po tipu medija i po kandidatima, zastupljenost kandidata u medijima, planiranost i neplaniranost objava, ton kampanje kandidata, teme koje su dominantne u kampanji, međusobni napadi i kritike predsjedničkih kandidata“, kazala je ona.



Ona je pojasnila da je istraživanjem obuhvaćeno 17 štampanih i elektronskih medija, i to televizije RTCG1, Vijesti, PinkM i Prva, dnevni listovi Vijesti, Dan, Pobjeda, Dnevne novine i Sloboda, i portali Cafe del Montenegro (CdM), Analitika, Vijesti, RTCG, Antena M, Standard, FOS Media i IN4S.



Saradnica na programima u CGO-u, Željka Ćetković, istakla je da ukupan broj objava za temu «Predsjednički izbori 2018» kod sva tri tipa medija 1,6 hiljada, od čega je najviše objava bilo na portalima 56,94 odsto, zatim u štampanim medijima 25,78 odsto i na TV 17,25 odsto.



„Više od polovine objava (53,35 odsto) odnosilo se na kritiku drugog predsjedničkog kandidata, u odnosu na predstavljanje sopstvene izborne ponude“, rekla je Ćetković.



Ona je navela da je najviše objava o predstojećim izborima u štampanim medijima bilo u Danu 134, zatim Slobodi 79, ND Vijesti 72, Dnevnim novinama 67 i Pobjedi 59.



Ćetković je kazala da je na televizijama najviše objava je bilo na televiziji Vijesti 109, TVCG 74, Pink M 57 i Prvoj 38.



Kada je riječ o portalima, sa objavama prednjači portal Vijesti sa 162 i CdM sa 156, slijede Portal Analitika sa 128, Portal RTCG sa 109, Antena M sa 96, Standard sa 92, FOS Media sa 88 i IN4S sa 80 objava.



U odnosu na teme, Ćetković je pojasnila da se čak 65 odsto objava odnosilo se na izborne procedure, dok su ispod deset odsto bile teme koje se tiču pitanja korupcije, predviđanja rezultata, ekonomska pitanja i slično.



„Ove izbore za sada karakteriše manja zastupljenost identitetskih pitanja, što je neobično u odnosu na prethodne, ali nije isključeno da će aktuelizovati više u nastupajućem periodu“, ocijenila je Ćetković.



U kvantitativnom dijelu, istraživači su izmjerili da je ovim temama posvećeno ukupno 884.087 milimenatara kvadratnih pokrivenosti u štampanim medijima, odnosno 23.934 sekundi na TV stanicima.



Ćetković je saopštila da su predsjednički kandidati Milo Đukanović i Mladen Bojanić izjednačeni sa brojem objava, odnosno obojica imaju po 715 objava, pri čemu je mjerenje za Đukanovića počelo od dana njegove zvanične kandidature 20. marta.



Slijede, Draginja Vuksanović sa 220, Marko Milačić 214, Hazbija Kalač 70, Vasilije Miličković 45 i Dobrilo Dedeić sa 27 objava.



Ćetković je kazala da su Đukanovića najviše pominjali drugi subjekti, i to 559 puta.



„Najaktivniji po medijskim objavama do sada je bio Bojanić, i to kako u kritici predsjedničkog kandidata DPS-a tako i u promociji sopstvene ponude“, istakla je ona.



Kada se analizira ukupna slika, najviše negativnih medijskih objava bilo je o Đukanoviću (62 odsto), dok je najviše pozitivnih dobila predsjednička kandidatkinja Draginja Vuksanović (86.5 odsto).



„Mediji se u značajnoj mjeri polarizuju oko ključnih predsjedničkih kandidata“, ocijenila je Ćetković.



Prema njenim riječima, Đukanović je najviše negativnih objava imao u Danu 50, na TV Vijesti 24 i portalu Vijesti 46, a najviše pozitivnih na televiziji Pink M i portalu CdM po 27 i u Dnevnim novinama 13.



„Bojanić je imao najviše negativnih objava na Pink M 21, na portalu CdM 15 i u Pobjedi/Dnevnim novinama po šest, dok je najviše pozitivnih imao na TV Vijesti 22, portalu Vijesti 38 i u Danu 22,“ navela je Ćetković.



Kada je riječ o kvantitativnoj zastupljenosti, do 26. marta najviše prostora za planirana istupanja dao je dnevni list Sloboda Bojaniću i to 468.861 kvadratnih milimetara.



Vuksanović je najviše prostora dobila u Danu 20. 088 kvadratnih milimetara, a Đukanović u Dnevnim novinama 17.822.



Najviše sekundi za planirana medijska istupanja dobio je Bojanić na TV Vijesti i to 2.003 sekunde i Đukanović na TV Prva 1.815 sekundi.



Ćetković je posebno obradila političko oglašavanje, objašnjavajući da je u posmatranom periodu, identifikovano isključivo na Javnom servisu (TVCG1 i TVCG2), a u skladu sa Zakonom o izboru odbornika i poslanika.



„Marko Milačić se na Javnom servisu oglašavao ukupno 79 minuta, Vasilije Miličković, 154 minuta, Draginja Vuksanović 22 minuta i Hazbija Kalač 16 minuta“, rekla je ona.



Cilj projekta „SPINoFACT 2 – Političko oglašavanje između spina i činjenica” je da doprinese promociji dobrih praksi i unaprijeđenju zakonodavnog okvira kada je riječ o političkom oglašavanju i predstavljanju izbornih ponuda u medijima u Crnoj Gori.



Stručni dio istraživanja za potrebe projekta uradila je kompanija Arhimed.

