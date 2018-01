Đukanović: Imamo namjeru da pobijedimo i u Ulcinju i u Beranama

Demokratska partija socijalista namjerava da pobijedi na lokalnim izborima u Ulcinju i u Beranama, kako bi se dao moćan impuls kandidatu te partije za predsjedničke izbore u aprilu ove godine, poručio je lider DPS Milo Đukanović na sinoć održanoj sjednici Opštinskog odbora DPS Ulcinj u proširenom sastavu.

"Kakav je značaj izbora u Ulcinju? Naravno, značajno je pobijediti, značajno je imati dominaciju u fomiranju lokalne uprave u Ulcinju, ali čini mi se da još više od toga, značajno je ovog puta pobijediti da bismo nastavili tu nisku uspjeha koju je Demokratska partija socijalista započela pobjedom na parlamentarnim izborima u oktobru 2016, koju je nastavila kroz ove cikluse lokalnih izbora, zaključno sa lokalnim izborima 26. novembra kada smo ubjedljivo trijumfovali u sve četiri opštine uprkos, kao što znate, kataklizmičnim najavama po našu politiku od strane naše političke konkurencije. Mislim da je sada jako važno potvrditi svoj politički rejting u Ulcinju, pojačati svoj politički rejting u Beranama i preuzeti vlast u Beranama i, naravno, time dati moćan inpuls našem učešću na predsjedničkim izborima u prvoj polovini aprila ove godine," kazao je Đukanović.

Takođe, kada se govori o Ulcinju, dodao je on, treba podsjetiti da je DPS i do sada bila pojedinačno najjači politički subjekt, da su i na prošlim izborima 2014. osvojili mandat više od prve sljedeće partije.

"Dakle, da smo imali devet mandata i otprilike 3150 glasova, da smo potvrdili svoj vodeći rejting i na parlamentarnim izborima pretprošle godine, na kraju 2016, ali da, bez obzira što smo u ovom mandatu, otprilike u polovini mandata učestovali u vršenju vlasti u Ulcinju, mi nijesmo imali vodeću ulogu. Žrtvovali smo tu našu vodeću ulogu, na neki način smo pristali da ne budemo u glavnoj ulozi predsjednika Opštine Ulcinj, da bi pokušali da djelujemo pomirljivo prema potencijalnim partnerima sa kojima smo željeli da formiramo vlast. Podsjetiću vas da su ta dva politička subjekta sa kojima smo i sada u koaliciji u Ulcinju, bili jako oštro međusobno sukobljeni i da su zapravo pokušali stvaranjem aranžmana sa nama, da se obračunaju sa onim drugim, sa onom drugom partijom ili koalicijom koju tvore nacionalne partije," dodao je Đukanović.

Kako napominje, DPS nije dozvolio da se njihova partije koristi za te svrhe.

"Kazali smo im „Ne, mi mislimo da je pametnije od toga – izvolite i jedni i drugi“, pa kada se ispostavilo da je cijena toga da mi ne budemo u glavnoj ulozi da vršimo dužnost predsjednika Opštine Ulcinj, bili smo spremni i na to, da bismo i na taj način građanima Ulcinja pokazali da mi ne vodimo politiku da bismo se samo grabili za vlast i za ovlašćenja. Nego vodimo politiku da bismo čuvali neka dobra u svakoj od lokalnih zajednica i čuvali dobra koja smo sami stvorili u ovoj novoj savremenoj Crnoj Gori i da bismo sljedeća važna dobra za svaku od naših lokalnih zajednica i za našu državu. I vjerujem da je to imalo smisla. Vjerujem, dakle, da smo na taj način poslali jasnu poruku svakom ko trezveno, ko ozbiljno razmišlja o sadašnjosti i budućnosti ovoga grada. Ali mislim jednako tako da je sada trenutak da potvrdimo tu vodeću ulogu i da preuzmemo punu i neposrednu odgovornost za budući razvoj ovog grada. I zato sam danas boraveći u Ulcinju i večeras ovdje među vama poslao jasnu poruku – imamo namjeru da pobijedimo, imamo namjeru da pobijedimo ubjedljivije nego do sada, imamo namjeru da preuzmemo funkciju predsjednika Opštine Ulcinj, da na taj način pojačamo saradnju između lokalne uprave i Vlade, koju takođe vodi naša partija, i da u sljedećem četvorogodištu ostvarimo najvažnije razvojne iskorake za budućnost ovog grada i njegovih stanovnika," zaključio je lider DPS.

