Đukanović: Integracija interes i Zapadnog Balkana i EU

Crna Gora je čvrsto opredijeljena da postane punopravna članica Evropske unije (EU), kazao je predsjednik države Milo Đukanović, ocjenjujući da je integracija interes i Zapadnog Balkana i EU.



Đukanović je primio u oproštajnu posjetu ambasadora Njemačke Hansa Gintera Materna.



On se zahvalio Maternu za saradnju tokom njegovog mandata, ističući da su u tom periodu dodatno unaprijeđeni odnosi između Crne Gore i Njemačke, što je potvređeno i nedavnom posjetom premijera Duška Markovića Berlinu.



„Dinamičan politički dijalog sa zemljom poput Njemačke izuzetno je važan za Crnu Goru, imajući u vidu značaj pažnje jedne od vodećih evropskih država za podsticaj integracijama Crne Gore i Zapadnog Balkana“, kazao je Đukanović.



On je, kako je saopšteno iz Službe za informiranje Predsjednika, ukazao da na čvrsto opredjeljenje Crne Gore da postane punopravna članica EU, ocjenjujući da je integracija interes i Zapadnog Balkana i EU.



„Stoga, uprkos smanjenju entuzijazma za proširenjem unutar EU, predano radimo na reformama i dostizanju standarda, u cilju evropeizacije crnogorskog društva“, poručio je crnogorski predsjednik.



Đukanović je rekao da su članstvo u EU, ekonomski i demokratski razvoj zemlje prioriteti državne politike.



On je kazao da je zadovoljan dinamikom tih procesa u Crnoj Gori, svjestan da je brzina ostvarivanja strateških ciljeva opredijeljena unutrašnjim kapacitetima, ali i istorijskim zaostajanjem regiona.



Ipak, kako je naveo, Crna Gora je uspjela da, od jedne od najmanje razvijenih republika bivše Jugoslavije, postane lider u regionu i članica NATO, sa perspektivom dinamičnog ekonomskog razvoja u cilju dostizanja evropskog kvaliteta života.



Kako je naveo, očuvanje vizije ujedinjene Evrope i nastavak procesa proširenja kao optimalnog okvira za evropsku konkurentnost značajan je i za regionalni prosperitet.



„Propuštanje još jedne prilike da se Zapadni Balkan integriše, značio bi održavanje zone permanentne nestabilnosti“, zaključio je Đukanović.



Matern je zahvalio Đukanoviću za odličnu saradnju i srdačan prijem u Crnoj Gori.



On je ukazao na jasnu poruku kancelarke Angele Merkel o podršci perspektivi proširenja EU i istakao da će zemlje Unije znati da cijeni rezultate koje Crna Gora ostvari na tom putu.



Kako je saopšteno, obostrano je naglašen značaj produbljivanja ekonomske saradnje.



„Zajednički je ocijenjeno da će dalje reforme u oblasti vladavine prava doprinijeti jačanju demokratizacije društva, i razmijenjena mišljenja i o jednom broju pitanja iz domena unutrašnje politike“, navodi se u saopštenju.

