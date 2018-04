Đukanović: Na vratima smo Evrope, vrijeme je da završimo poslove koje smo započeli

Predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista Crne Gore (DPS) Milo Đukanović kazao je da će 15. aprila Bijelo Polje će biti mjesto sa kojeg će dobiti vrlo vjerodostojnu podršku da nastave putem evropske Crne Gore.

"Na vratima smo Evrope, vrijeme je da završimo neke poslove koje smo započeli prije 20 godina, doveli smo te snove na prag realnosti, ne smijemo razočarati naše građane. Evropska Unija nam pruža ruku povjerenja na tom putu, materijalnu i stručnu pomoć da obavimo neophodne reforme da bismo postali organski dio Evrope", kazao je Đukanović, na koncenciji u Bijelom Polju.

On je dodao da je država na tom evorpskom putu posebno obavezna prema budućnosti mladih generacija i njihovom obrazovanju, kako bi bili konkurentni znanjem na tržištu Evrope i naglasio:

„Jednaku pažnju moramo pružiti prema generacijama iskusnijih ljudi, naših roditelja, koji su časno obavili svoju radnu obavezu u nekim ranijim godinama. Moramo biti odgovorni prema njima, između ostalog, zbog njihove spremnosti da prihvate promjene koje su se neminovno dogodile u proteklim decenijama, a gotovo su srušile sistem vrijednosti koji su oni poznavali i koji su gradili. Splet okolnosti nas je onemogućio da im se dovoljno posvetimo, ali sada im moramo omogućiti dostojanstvenu starost, da bi oni bili sigurni da će njihovi potomci živjeti u boljoj, bogatijoj Crnoj Gori, nego što su oni živjeli.“

Foto: DPS

Đukanović je podsjetio na proteste DF-a 2015. godine i pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora 2016. godine.

„Oni žele da mijenjaju, upravljaju...koliko je samo nemorala potrebno da želite da budete na čelu države koju nijeste željeli, na čiju himnu ne ustajete, u što smo se uvjerili prije nekoliko dana na Cetinju, koju ste željeli da srušite. Za vrijeme SRJ, onih izbora kada su Crnu Goru željeli svesti na 27. Izbornu jedinicu, imao sam, i od opozicije u Srbiji i sa međunarodnih adresa, ponudu da budem protivkandidat Miloševiću na tim izborima. Odbio sam to, jer nijesam vjerovao u tu državu i to sam i rekao. To je moralan odnos, ne možete ne vjerovati u državu, a željeti da je vodite“, kazao je Đukanović.

Govoreći i kandidatkinji SDP-a Draginji Vuksanović, Đukanović je rekao:

„Imamo i kandidatkinju za promjene. Ako je za jednu zemlju karakteristična dobra dinamika promjena, to je za Crnu Goru. Da nije bilo tih promjena, ne bi mi danas govorili o izglednom članstvu u EU, da te promjene nijesu bile kvalitetne, ne bi nam u NATO rekli „dobrodošli“, kazao je on i naglasio da se svi moramo odnositi sa poštovanjem prema časnim biračima SDP-a koji su doprinosili emancipaciji Crne Gore i onome što je vidljiv doprinos SDP-a realizaciji državne politike tokom dvadesetogodišnje koalicije sa DPS-om."

Foto: DPS

„A šta je cilj SDP-a? Znaju da nemaju kanidata za pobjedu, nemaju ga ni za drugi krug. Cilj im je da osujete posbjedu kandidata DPS, moju pobjedu, i da obezbijede pobjedu izdajničkoj politici, vazalnoj politici u drugom krugu. SDP je sa nama dala očigledan i vidljiv doprinos, ali ne mozemo da dozvolimo da ti nekadašnji učinci budu alibi za ono što je svesrdna pomoć uništiteljsloj politici“, zaključio je Đukanović.

