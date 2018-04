Đukanović: Naš najvažniji cilj je veća zaposlenost u zemlji

Turistički kompleks Portonovi doprinijeće ostvarenju punije zaposlenosti u Crnoj Gori i generisaće otvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta, saopštio je predsjednički kandidat Demokratske partije socijalista (DPS), Milo Đukanović.



On je danas u Herceg Novom obišao gradilište turističkog kompleksa Portonovi i sa izvršnim direktorom azerbejdžanske kompanije Azmont, Rashadom Alievim, koja je investitor ovog projekta, razgovarao o dosadašnjoj realizaciji i budućim planovima jedne od najvećih investicija u Crnoj Gori.



Đukanović je, kako je saopšteno iz DPS-a, tokom obilaska Portonovog kazao da se uvjerio da je prije nekoliko godina donijeta pametna odluka o valorizaciji nekadašnjeg vojnog kompleksa u Kumboru i pametno izabran investitor, koji pokazuje veoma odgovoran odnos ne samo prema investiciji, već i prema lokalnoj i široj crnogorskoj zajednici.



„Veliko mi je zadovoljstvo da sam danas na gradilištu turističkog rizorta Portonovi, jednog od najznačajnijih projekata u razvoju Crne Gore. Značaj ovog projekta nije samo u tome što će bitno unaprijediti kvalitet turističke ponude Crne Gore, obim investicije, finansijskog angažovanja investitora i zaposlenosti, već predstavlja snažan impuls ukupnom ekonomskom rastu, društvenom razvoju Crne Gore i, završetkom ovog objekta država će dobiti još jedan prestižni turistički brend koji će sigurno biti znak raspoznavanja turističke i ukupno države na međunarodnom planu“, ocijenio je Đukanović.



On je podsjetio da je, kada su prije par godina krenuli u pregovore sa investitorom oko realizacije tog projekta, izgledalo prenaglašeno ambiciozno napraviti konverziju jedne već zapuštene vojne infrastrukture koja je bila zauzela ovu izuzetno prestižnu lokaciju, i na tom mjestu napraviti ovako kvalitetan turistički rizort.



„Danas mi je zadovoljstvo da mogu da primijetim da se projekat veoma kvalitetno i manje-više u predviđenim rokovima realizuje, tako da već doprinosi svim onim ciljevima koje Crna Gora ima, prije svega na razvojnom planu“, smatra Đukanović.



On je naveo da će sa tim projektom, završetkom Porto Montenegra, nastavkom gradnje na Luštici i nekim novim turističkim projektima u narednom periodu definitivno Crnu Goru pretvoriti u veoma prestižnu evropsku turističku destinaciju.



„Takođe treba pomenuti da su ovo projekti koji veoma doprinose ostvarenju našeg najvažijeg cilja – punije zaposlenosti u Crnoj Gori. Danas u menadžmentu kompanije u Kumboru radi preko 100 ljudi, do kraja godine je planirano da se zaposli još toliko, a na građevinskim radovima sada je angažovano 700 do 800 ljudi“, rekao je Đukanović.



On je najavio da kada se završi hotel One&Only u njemu će raditi oko 500 ljudi, a u marini 50 do 70 ljudi.



„To generiše izuzetnu zaposlenost i otvaranje novih i kvalitetnih radnih mjesta, koja će otvoriti šansu za zapošljavanje ljudi u djelatnostima koje nude komfornija, kvalitetnija radna mjesta i bolje mogućnosti za zasnivanje kvalitetnije egzistencije svakog pojedinca. Takođe, investitor na ovom projektu nas uči još nečemu, a to je poslovanju kompanije kao društveno odgovorne kompanije“, rekao je Đukanović.



Prema njegovim riječima, jako je važno da je investitor, pored realizacije osnovne investicije, stvorio dobro partnerstvo sa jednom francuskom visokom školom za turizam, koja je zajedno sa investitorom i jednim od univerziteta u Crnoj Gori krenula u realizaciju studija na kojim se školuju najkvalitetniji kadrovi koji sjutra treba da opsluže sve te objekte u okviru rizorta.



„Jako je važno da ćemo već na kraju ove godine imati gotovu prvu generaciju tih studenata, i imaćemo odličnu ponudu mladih ljudi da zauzmu ta radna mjesta koja će biti slobodna nakon faznog završetka hotela i svih drugih sadržaja u ovom rizortu“, rekao je Đukanović.

