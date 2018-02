Đukanović: Naša politička konkurencija gomila zaposlene, pitanje je dana kada će ti ljudi ostati bez posla

Na izborima koji slijede 4. februara mi biramo lokalnu vlast u Ulcinju, i to je već obziljan zadatak samo po sebi, saopštio je večeras predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović.

"Pored toga, treba da potvrdimo snagu vizije koju je poodavno promovisala Demokratska partija socijalista, da Crnu Goru i dalje razvijamo kao slobodno, ekomonski prosperitetno, evropsko društvo. Tokom 27 godina dali smo čvrst i pouzdan temelj toj viziji koju smo realizovali", kazao je Đukanović na konvenciji liste "Ulcinj pobjeđuje – Ulqini fiton – Milo Đukanović", koja je održana večeras u ulcinjskom Centru za kulturu.

Govoreći o razvoju Ulcinja, Đukanović je kazao da se širom crnogorskog primorja realizuju krupni turistički projekti, od kojih su neki vrijedni i po milijardu eura, poput Luštice, Porto Novog, Porto Montenegra, uz sve ono što se gradi u okviru velikih turističkih poduhvata, dramatično mijenja percepciju o Crnoj Gori u turističkom smislu i više nijesmo samo takmac sa regionalnim destinacijama, već sa evropskim.

Đukanović smatra da je potrebno da Ulcinj slijedi ostale crnogorske gradove koji su, uz pomoć Vlade, uspjeli da kapitalizuju svoje turističke potencijale, a da je za to potrebna sposobna i odgovorna lokalna vlast koju će kako tvrdi Đukanović predvoditi DPS.

On takođe smatra da će se samo tako doći do realnih radnih mjesta, bilo da je riječ o turizmu, proizvodnji hrane, uslugama ili bilo kojoj drugoj djelatnosti.

"Mi na taj način kreiramo održiva i nova radna mjesta, za razliku od naše političke konkurencije koja, u lokalnim zajednicama gdje vrše vlast, gomila zaposlene u lokalnim upravama na nepostojećim poslovima, a samo je pitanje dana kada će ti ljudi ostati bez posla, jer ta radna mjesta nijesu održiva", kazao je Đukanović i dodao da bi zaista volio da vidi kakva je vizija razvoja Crne Gore kod političke konkurencije DPS-a.

"Nažalost, ne vidim nikakvu viziju, osim ujedinjene mržnje prema DPS-u, a to nikad nije dobar pokretač", kazao je on.

Kako je saopšteno iz DPS, Đukanović je ukazao na rezultate koje je DPS ostvarila tokom četvrt vijeka – "sačuvani su mir i multietnički sklad u vrijeme kada je u okruženju bjesnio rat, obezbijeđena je ekonomska održivost države, a samim tim je vraćeno državno dostojanstvo, zemlja je sačuvana od razaranja 1999. godine tokom NATO intervencije, obnovljena je državna nezavisnost na demokratskom referendumu 21.maja 2006. godine, Crna Gora je punopravna članica NATO saveza, rame uz rame sa najrazvijenijim državama svijeta."

"Sve to predstavlja moćan temelj savremene Crne Gore i legitimaciju DPS-a, to su rezultati na koje moramo biti ponosni. Takve rezultate ne bismo ostvarili da nije bilo svakog od vas pojedinačno, svakog građanina Crne Gore, bez vas ne bi bilo ni ovako pouzdanog državnog temelja", kazao je predsjednik DPS.

Đukanović je naglasio da je DPS pokazala da je imala viziju i ljude koji su imali hrabrosti i vrjednoće da tu viziju ostvare.

"Mi imamo viziju i za budućnost Crne Gore, a njena glavna tačka je ekonomski prosperitet. To je parametar prema kojem će se građani upravljati na svim narednim izborima. Mjerilo po kojem ćemo odlučivati o uspješnosti svake politike biće – kvalitet života svakog građanina Crne Gore. To je centralno mjesto za nas, to zauzima sjedište našeg programa", rekao je Đukanović.

Govoreći o značaju pobjede na predstojećim izborima u Ulcinju i Beranama, Đukanović je naglasio da će to biti snažan zamajac za pobjedu na najvažnijim izborima ove godine – predsjedničkim, koji će biti održani 15. aprila.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (13 glasova)