"Đukanović ne može građanima urušiti autoritet EU"

Autoritet Evropske unije (EU) u Crnoj Gori ne može se dovesti u pitanje dokle god smo kandidat za članstvo, a anti-EU izjave predsjednika Mila Đukanovića i prkošenje upozorenjima EU u slučaju RTCG-a posljedica su osjećaja ugroženosti njegove diktature, kažu iz opozicije.

Đukanović je nedavno uputio oštre poruke Uniji, poručujući da Crna Gora mora biti spremna da obezbijedi svojim građanima evropski kvalitet života bilo da postane članica EU ili ne, te da ni Crna Gora ni Zapadni Balkan nije teren na kojem se može eksperimentisati. “Potrebno je naravno da u Crnoj Gori svi razumijemo da nam je zajednički interes usvajanje evropskog sistema vrijednosti, ne samo u zakonodavnoj sferi, ne samo u institucionalnoj sferi, već i u onome što je naša praksa življenja, da svi razumijemo da to što smo usvojili moramo beskompromisno primjenjivati i da to mora biti neselektivno primijenjeno, da se ne može vladavina prava odnositi samo na one koji nam se ne dopadaju a da uvijek tražimo razloge za izuzeće onih koji nam se dopadaju. To moraju jednako dobro razumjeti naši međunarodni partneri. Mi nismo iz nužde opredijeljeni da budemo dio EU”, kazao je, između ostalog, Đukanović dodajući da na Balkanu svi imamo i svi živimo “sindrom inferiorne zavisnosti, provincijalne zavisnosti u odnosu na neke pretpostavljene međunarodne autoritete”.

“Ja ne živim taj svijet”, poručio je predsjednik komentarišući smjenu generalne direktorke Andrijane Kadije za koju su iz EU jasno poručili da ide protiv slobode medija i slobode izražavanja.

Sa druge strane, premijer Duško Marković, u subotu je u Beču rekao da Zapadni Balkan želi da bude dio Evrope i da dosegne evropske vrijednosoti. “Mi želimo da pripadamo Evropi. To je Evropa koja nam treba, to je Evropa vijednosti koja će nam omogućiti da valorizujemo resurse i nas život učinimo boljim”, naveo je premijer.

Iz Demokatske Crne Gore kažu da anti-EU izjave i potezi Đukanovića ne govore o gubitku autoriteta EU, nego o njegovom gubitku kompasa.

“Sasvim je jasno da ne gubi EU autoritet, nego Milo gubi kompas. Uopšte gledano, autoritet EU počiva na njenoj moći da uz sve različitosti i protivrječnosti uspješno razvija i čini izbalansiranim politički i privredni život Starog kontinenta. Bliže posmatrano, autoritet EU se nikada ne moze dovesti u pitanje dok god smo zemlja kandidat za članstvo u EU”, kazao je za “Vijesti” potpredsjednik Demokrata Momo Koprivica.

Potpredsjednik Građanskog pokreta URA, Miloš Konatar, kaže Đukanović da nikada nije iskreno bio za članstvo Crne Gore u EU, iz prostog razloga jer članstvo podrazumijeva ispunjenje demokratskih standarda, jake i nezavisne institucije, slobodne medije, iskrenu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

“Dakle, sve suprotno od onoga što simbolizuje on i njegova politika. Đukanovićeve posljednje izjave oko EU su ništa drugo do posljedica osjećaja ugroženosti njegove diktature, jer su iz EU poslali jasnu poruku da je vrijeme za konkretne rezultate, a ne samo za priču i deklarativne reforme kao do sada”, kaže Konatar.

EU, dodaje on, je svakako najvažniji partner Crne Gore.

“I njihova veća uključenost u proces reformi je neophodna, imajući u vidu da je dostizanje evropskih standarda strateški interes naše države i građana”, kazao je Konatar za “Vijesti”.

Koprivica navodi da su pokušaji Đukanovića “da uruši autoritet EU jalovi i neodgovorni”.

“Jer nas kao državu obavezuje Sporazum o pridruživanju i stabilizaciji. “Upravo SPP jasno definiše odnose i razborita politika mora da računa na to ukoliko ne želi da izazove dramatične štete. Premalena je njegova sila za velike ratove. On postaje ključni faktor izolacionizma i nazatka Crne Gore. Svako može pokušati da skrene sa puta EU integracija, ali ne i bez posljedica.

Ako je to tako da li se može govoriti o slabljenju autoriteta EU. Naravno da ne jer tu gubi i propada onaj ko se udaljava od EU, kao civilizacijskog okvira i ključnog razvojnog mehanizma evropskog kontinenta”, navodi potpredsjednik Demokrata.



DF: Đukanoviću kod EU sve može da prođe

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Jovan Vučurović kaže da je Evropa širok pojam, a što se tiče briselske birokratije, navodi on očigledno je da je Đukanović za njih pronašao uspješnu formulu’ po kojoj mu sve može proći.

“A da on i njegov režim ne trpe bilo kakve sankcije i posljedice. Najmanje koga pogađa priča o RTCG je DF, jer ko je god došao na čelo toga Javnog servisa radio je neprofesionalno i direktno protiv DF-a”, tvrdi Vučurović.

