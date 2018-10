Đukanović: Nijesmo se usaglasili sa vladajućim partijama

Demokratski front (DF) rezervisan je u vezi sa odlukom o formiranju privremenog parlamentarnog odbora za reformu izbornog zakonodavstva, jer nije uspio da se usaglasi sa vladajućim partijama oko učešća u radu tog tijela političkih subjekata koji nijesu trenutno u parlamentu.

Poslanik tog saveza, Milutin Đukanović, kazao je novinarima u parlamentu, da u DF-u smatraju da treba omogućiti da u radu odbora učestvuju samo politički subjekti koji učestvuju u donošenju odluke o njegovom formiranju.

"Za razliku od nas, Demokratska partija socijalista (DPS) je iskalazala nevjerovatnu upornost da ostave mjesta za one koji sad nijesu u parlamentu", rekao je Đukanović.

Sjednica Kolegijuma, prekinuta je i biće nastavljena danas u 15 sati, ali će biti raspravljano samo o tehničkim detaljima.

Đukanović je naveo, u DF su postavljali pitanje šta ako se neko vrati deset dana pred kraj rada tog odbora.

"Mislimo da je to jedan vid neozbiljnosti. Ali DPS i Socijaldemokrate ostaju veoma uporni da se ostavi mjesto za političke subjekte koji nijesu u parlamentu", rekao je Đukanović.

Prema njegovim riječima, time će biti narušen odnos vlast i opozicija koji imaju po sedam predstavnika.

"DF-u ne pada na pamet da to mjesto uzme za sebe. To mogu da uzmu druge opozicione partije. Mislim da bi to napravilo mnogo funckionalnijim rad ovog odbora", istakao je Đuaknović.

Kako je kazao, u DF-u smatraju da oni koji žele treba da uđu u odbor, a da se ostala mjesta podijele proporcionalno snazi u parlamentu i da to tijelo počne što prije da radi.

"To je krupno strateško neslaganje koje imamo na Kolegijumu. Nijesmo danas uspjeli da ga prevaziđemo, a do utorka ćemo vidjeti šta ćemo", rekao je Đukanović.

On je kazao da su imali predlog DPS da se nadzor na usvojenim rješenjima ponovo vrati nekom odboru.

"Bilo je političkih organizacija koje su imale svoj predloge kako nadzirati imaplementaciju usvojenih rješenja i to je bilo usvojeno. Međutim, DPS se danas ponovo vratila da odbor predloži Kolegijumu da se formira odbor za nadzor implementacije, ali je odustala od tih stavova jer su ostali članovi smatrali da što je dogovoreno ne treba da se dira", rekao je Đuaknović.

Kako je dodao, čudi upornost DPS da se ostavi mjesto Demokratama i, kada je skoro sve dogovreno, ostavlja „nepotpuna radna grupa“.

"Da li je to premijer (Duško) Marković nešto dogovorio mimo ovog Kolegijuma i šta se planira ne znamo. To je nivo uspostavljenog nepovjerenja na ovom Kolegijumu", rekao je Đukanović.

On je kazao da je tekst odluke usaglašen skoro u potpunosti, ali da je DF danas neće potpisati.

"Sjednica parlamenta biće održana i do tada ćemo i mi vidjeti kako ćemo se prema tome opredijeliti i donijeti odluku", naveo je Đukanović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)