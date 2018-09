Đukanović: Normalno da nema pomaka u istrazi pokušaja ubistva Olivere Lakić

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović smatra da je normalno što gotovo pet mjeseci nema napretka u istrazi pokušaja ubistva novinarke “Vijesti” Olivere Lakić.

On je kazao da takvo stanje “nije poželjno”, ali da je “normalno” u svim zemljama u regionu, uključujući i članice Evropske unije (EU).

“Mogli bi se malo osvrnuti i na ono što su upravo iskustva zemalja Evropske unije, koje su, kao što znate, bile predmet ozbiljne pažnje ukupne evropske javnosti, pa im zbog toga niko ne prijeti da će izgubiti status članica EU", kazao je Đukanović, odgovarajući na pitanja TV "Vijesti" nakon konferencije u podgoričkom hotelu "Hilton".

Olivera Lakić je ranjena u nogu 8. maja, nakon što je po povratku s posla parkirala automobil i krenula da uđe u zgradu. Više državno tužilaštvo i policija još nijesu na tragu napadačima ili nalogodavcima pokušaja ubistva Lakićeve.

Smatra da bi razrješenje ovog slučaja bila "ozbiljna potvrda sposobnosti države da se hvata u koštac sa takvim izazovima".

"Ono što moramo da primijetimo je da se crnogorske državne institucije bezbjednosnog, tužilačkog i sudskog sistema, rekao bih, veoma ozbiljno nose sa tim problemom", ocijenio je Đukanović.

Kazao je da treba upitati kome odgovara pokušaj ubistva Olivere Lakić i ocijenio da je jasno da to ne odgovara "onima koji su na vlasti".

Ocijenio je i da želje da se dođe do naručioca i do izvršioca napada na Lakićevu nijesu u skladu sa "onim što su realne sposobnosti državnog aparata".

"To je definitivno jedan nečasni akt nekog ko je želio da nanese štetu Crnoj Gori i javnoj državnoj politici. To nas naravno dodatno stimuliše da uradimo sve da pokušamo da dođemo i do naručioca i do neposrednog izvršioca tog nečasnog akta, ali kao što znamo ni u Crnoj Gori, ni u mnogo razvijenijim državama članicama EU, te želje nijesu uvijek sa onim što su realne sposobnosti državnog aparata", kazao je.

