Đukanović o Bojaniću: Na Cetinju izgledao kao sirak tužni bez iđe ikoga

Građani Crne Gore na predstojećim izborima imaju težak i lak zadatak, poručio je kandidat Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović iz Nikšića, odakle je krenuo sa predsjedničkom kampanjom.

Težak, prema riječima Đukanovića, jer je mnogim ljudima tokom proteklih 20 godina dosadilo da gotovo svake godine iznova vode istorijski važne bitke, a lako jer treba samo ponoviti odluku izbora demokratske i moderne Crne Gore.

"Ne znam da li griješim ali mislim da bi danas svako zdravorazumsko čeljade teško sebi moglo objasniti drugačije izjašnjavanje na ovim i budućim izborima", kazao je Đukanović uz napomenu da ovoga puta u prvom planu nije nacionalna, već lična i roditeljska odgovornost da svako ko je odgovoran prema potomstvu ne smije dozvoliti da "da podršku onoj politici koja radi na poništavanju hiljadugodišnje crnogorske državnosti".

Kazao je da je do sada volio da tokom ranijih kampanja učestvuje u gubitničkom scenariju opozicije, da se čak zabavlja i poigrava, ali da ovoga puta ne želi takav pristup zbog važnosti istorijskog konteksta i poštovanja funkcije predsjednika države koja od njega zahtijeva da u svakom obraćanju bude odgovoran prema političkoj konkurenciji.

Zbog toga tokom konvencija neće govoriti o većini protivkandidata jer cijeni njihovo samopouzdanje da se kandiduju za funkciju predsjednika države. Pomenuće ih, kako reče, u krajnjoj nuždi, a u Nikšiću je prokomentarisao dva kandidata, odnosno strukture koje su ih predložile.

"Jedan kandidat (Mladen Bojanić) nam dolazi iz kruga političkih partija koji personifikuju osvjedočeni politički gubitnici, Andrija Mandić, Nebojša Medojević, Milan Knežević, Aleksa Bečić. Danima pratim tu kampanju i sam sam veoma zbunjen iako nijesam bez iskustva. Nikada nijesam prisustvovao licemjernijem predstavljanju kandidata opozicije u predizbornoj kampanji od ove predizborne kampanje. Čini mi se kao da se jedni drugih stide, kao da oni koji su predložili tog predsjedničkog kandidata žele da ostanu što dublje u njegovoj sjenci vjerovatno veoma zadovoljni što su konačno uspjeli pronaći nekoga ko će izgubiti u njihovo ime“, kazao je Đukanović.

A nije mnogo veseliji, kako reče, ni "njihov predsjednički kandidat koji je na Cetinju izgledao kao sirak tužni bez iđe ikoga".

Što se tiče Draginje Vuksanović smatra da je ona žrtva pogrešne politike, politike koja je postala taoc jedne apsolutno nerealne liderske ambicije predsjednika SDP-a.

"Upozoravao sam na nerealnost lidera SDP-a da on preobrati crnogorsku opoziciju i da od nacionalno neodgovorne napravi opoziciju ili zajedno sa njim vlast koja će se odgovorbo odnositi prema crnogorskim nacionalnim interesima", kazao je Đukanović.

Zahvalan je, kako je kazao, SDP-u za napore koje su zajednički tokom istorije uložili da se očuvaju vrijednosti Crne Gore, ali sada je trenutak poručio je da se svaki birač te patije zapita da li i dalje stoji iza Crne Gore ili je svoj glas stavio na uslugu rušiteljima Crne Gore.

"Moj plan je da ih sve zajedno porazim i smjestim na marginu crnogorske političke scene, odakle će moći što manje da smetaju. Željeli smo da obezbijedimo nezavisnost, NATO, mir, a sada želimo da Crna Gora postane punopravni član EU", poručio je Đukanović.

Kazao je da nikada nije bio nepovoljniji ambijent u regionu nego sada i da treba mnogo mudrosti i iskustva da se sačuvaju vrijednosti koje smo stekli, a da je on spreman da radi na stvaranju ambijenta boljeg životnog standarda. Potrebno je homogenizovati sve ljudske resurse, jer predugo u Crnoj Gori vladaju podjele, a Đukanović je siguran da je on prava osoba za pomirenje i homogenizaciju

Zbog prozivanja opozicije da je predugo na vlasti, kazao je da je tu došao i ostajao zahvaljujući volji birača, ali i da je crnogorska opozicija 25 godina na političkoj sceni, te da vjerovatno imaju najduži gubitnički staž.

Na građanima je, kazao je Đukanović, da biraju između puta savremene, moderne Crne Gore ili da popuste pred teško razumljivom upornošću u suštini anticrnogorske opozicije koja želi da nas vrati na balkansku stranputicu da služimo drugome.

Prema riječima predsjednika Vlade Duška Markovića, 15.aprila se bira između dostojanstvene i razvijene Crne Gore, sa jedne strane, i podaničke i zaostale sa druge.

"Biramo stabilnost i napredak ili zaostajanje ili sukobljavljanje. Za vrijeme mandata budućeg predsjednika otpočećemo radove na drugoj dionici autoputa, osigurati energetsku nezavisnost, razvoj sjevera, otvoriti turističke risorte na primorju i ski centre na sjeveru, a kroz podsticanje poljoprivrede osnažiti selo", obećao je Marković i dodao da je Đukanović simbol očuvanih života i prijatelj svih građana Crne Gore.

Ministar poljoprivrede i potpredsjednik Vlade Milutin Simović kazao je da se vječiti gubitnici, Mandić i Medojević, Crnoj Gori nude izdaju i prevaru.

"Sakrivaju se iza novog kandidata koji je do juče palio NATO zastavu, a sada kaže da mu ona ne smeta. Iza maske se pokušavaju sakriti oni koji rade protiv Crne Gore i za tuđe interese.. Vidimo i masku ispod koje se sakrio onaj koji je, ne tako davno, volio da hvali Mila, baš ovdje u Niksiću. On igra epizodnu ulogu za račun vojvode i njegovih sljedbenika", kazao je Simović pitajući Dritana Abazovića gdje je to krenuo i u kakvo se kolo uhvatio.

Predsjednik Socijaldemokrata i Skupštine Crne Gore Ivan Brajović kazao je da je siguran da je Đukanović spreman da sudbinu države koju vodi uvijek uzme u svoje ruke, a sa građanima podijeli ono najbolje.

"Uvijek postoji više mogućnosti, ali samo je jedan izbor pravi. Crnoj Gori treba predsjednik koji nije nijemi svjedok, niti marioneta, ali nije ni samozaljubljeni autokrata. Crnoj Gori treba patriota koji zna i vrlo jasno kaže ono što je najbolje i najsvetije i koji ima samo jedan amanet i zadatak, a to je da njeguje, čuva i vodi prosperitetnu Crnu Goru", poručio je Brajović.

Ministarka nauke Sanja Damjanović kazala je da je Đukanović garant stabilnosti i novih razvojnih inicijativa i projekata.

Predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović kazao je da je Njegoš u Crnoj Gori obilježio 19. vijek, a Milo Đukanović kraj 20. i početak 21.vijeka.

"Sačuvao je Crnu Goru od ratnih razaranja devedesetih, mirnim putem obnovio državnost i uveo u NATO, to su jedinstveni poduhvati u hiljadugodišnjoj istoriji", kazao je Grbović.

Predsjednik OO DPS Nikšić Ivan Mitrović kazao je da će pobijediti čovjek čije su sve mudre odluke bile presudne za napredak Crne Gore i da bez obzira što je pobjednik poznat, Nikšićani imaju obavezu da tu pobjedu učine ubjedljivijom.

"Iskoristimo naredne dane i učinimo malo, a sačuvajmo puno, sačuvajmo stabilnost Crne Gore", poručio je Mitrović.

Predsjednica Savjeta mladih OO DPS Nikšić Marija Perović kazala je da mladi Nikšića vjeruju u one koji rade za dobro grada i države, "vjeruju čovjeku koji vjeruje nama, svima nama u ovoj sali, čovjeku koji je stajao na čelu svih bitaka za nezavisnu i prosperitetnu Crnu Goru".

Režiser Veljko Bulajić kazao je da uvijek cijenio sve ono što je Đukanović uradio za Crnu Goru, svojom mudrom i hrabrom politikom, dok je direktor Crnogorske kinoteke Andro Martinović kazao je da onaj ko ima najveći uticaj i autoritet treba da preuzme i odgovornost, a to je, kako je istakao, budući predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

Džudista Nikola Gardašević kazao je da je Đukanović borac koji nikad ne odustaje, a video poruke podrške poslali su sporitisti Mirko Vučinić i Jelena Dubljević.

